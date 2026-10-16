Amazon amenaza con trasladar operaciones fuera de Nueva York y pone en riesgo 5,000 empleos

El gigante minorista Amazon advirtió que podría trasladar sus operaciones de reparto fuera de Nueva York si prospera una propuesta laboral que busca obligar a ciertas compañías a contratar directamente a unos 5,000 repartidores que actualmente trabajan para empresas contratistas.

La iniciativa, conocida como ‘Delivery Protection Act’, enfrenta los argumentos sobre la protección laboral con la viabilidad de las empresas sobre el futuro de los empleos y el servicio de entregas en la ciudad.

Como consecuencia, según expertos citados por New York Post, Amazon podría cerrar 15 centros de distribución de última milla en la ciudad. Si bien ese escenario no representa un cierre confirmado ni significa que los 5,000 puestos sean eliminados, la empresa sí ha planteado la posibilidad de reubicar operaciones fuera de la ciudad para evadir esta regulación.

La ley cambiaría las contrataciones

El proyecto de ley Int. 0518-2026, identificado en el texto legislativo como Int. No. 1396-2025, presentada por la concejal de Queens Tiffany L. Cabán, exigiría licencias municipales para determinados almacenes y fijaría normas de seguridad, capacitación y empleo. También prohibiría, con excepciones y periodos de transición, subcontratar servicios centrales de almacén y reparto.

El texto obligaría al operador de la instalación a ofrecer primero empleo directo a los trabajadores desplazados por la terminación de esos contratos. La contratación directa comenzaría en el duodécimo mes después de convertirse en ley, aunque algunos acuerdos vigentes podrían recibir extensiones limitadas.

El proyecto permanece en el Comité de Protección al Consumidor y al Trabajador tras una audiencia celebrada el 9 de abril y cuenta con 34 patrocinadores. Hasta este viernes 16 de octubre no hay una fecha de votación registrada, por lo que ninguna pérdida de empleo ni traslado de las operaciones es inmediata.

Amazon eleva la amenaza laboral

Amazon trabaja con más de 40 socios de servicios de entrega que emplean a más de 5,000 personas en la ciudad. Kelly Nantel, portavoz de la compañía, sostuvo que la propuesta pondría esos puestos en riesgo y “nos obligaría a considerar trasladar las operaciones de entrega fuera de la ciudad”.

El impacto alcanzaría a negocios pequeños que trabajan como proveedores de empresas más grandes. Joe Artus, dueño de GA Transit, afirmó que su empresa no sobreviviría con la versión actual de la ley y que no podría conservar a sus 189 empleados.

Ante estos reclamos, el proyecto todavía puede modificarse y, según fuentes citadas por The Post, una negociación podría conservar parte de la subcontratación a cambio de mayores garantías de seguridad para los trabajadores.

Mamdani defiende más protección para los trabajadores

El alcalde Zohran Mamdani respaldó la medida el 10 de agosto de 2026. Sostuvo que se trata de una “regulación de sentido común que protege a los trabajadores de entrega” y obliga a las grandes compañías a responder por las condiciones que imponen.

La seguridad es uno de los argumentos centrales. Un informe de la Contraloría de Nueva York encontró que 78% de las zonas estudiadas registró más choques con lesionados después de la apertura de almacenes de última milla; las lesiones dentro de media milla aumentaron 16% en promedio.

Por ello, los defensores de esta medida afirman que la disputa no consiste solo en quién firma el cheque. También define quién responde por rutas, cuotas de productividad, capacitación, accidentes y condiciones de trabajo.

Quebec, un antecedente real de cierre de instalaciones

Amazon cerró siete instalaciones en Quebec en 2025 y eliminó cerca de 1,700 empleos permanentes, además de afectar 250 puestos temporales. La empresa dijo que volvió a un modelo de entregas mediante terceros por razones de eficiencia; el sindicato sostuvo que la decisión estaba relacionada con la organización laboral.

Marc Wulfraat, presidente de la consultora logística MWPVL International, advirtió que Amazon necesita transmitir un mensaje: “Si nos desafían, este es el resultado”, aunque reconoció que no necesariamente Amazon repetirá la misma estrategia en Nueva York.

Entregas y costos de operación bajo presión

Un análisis de AKRF financiado por Amazon calculó hasta $664 adicionales al año por hogar, equivalentes a unos $5.20 por paquete, bajo un escenario de traslado de operaciones fuera de la ciudad, aunque es una proyección pagada por una parte interesada, no un aumento aprobado ni una factura inevitable.

La empresa también prevé entregas más lentas y menos productos elegibles para servicio el mismo día. Si compras con frecuencia, te conviene comparar precios finales, tiempos prometidos y alternativas locales antes de asumir que ese cálculo se aplicará a tu hogar.

Lo que puedes hacer ante un posible traslado de los centros de reparto en NYC

Si trabajas para Amazon o uno de sus socios, confirma quién figura como tu empleador y conserva recibos de pago, horarios, comunicaciones y reportes de seguridad. Revisa el expediente oficial del proyecto de ley Int. 0518-2026 antes de tomar decisiones laborales: el proyecto sigue pendiente y su texto puede cambiar.

Si eres cliente, evita cancelar servicios por una proyección. Todavía no existe una fecha de entrada en vigor ni un cargo nuevo confirmado.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el posible traslado de los centros de reparto de Amazon en Nueva York

¿Amazon ya confirmó 5,000 despidos en Nueva York?

No. La compañía advirtió que más de 5,000 empleos de contratistas quedarían en riesgo y que consideraría trasladar operaciones si se aprueba la ley.

¿La propuesta afectaría el centro JFK8 de Staten Island?

Según la información disponible, los aproximadamente 5,500 trabajadores de ese centro no quedarían cubiertos por este cambio específico.

¿Qué exige la Ley de Protección de Entregas?

Exige licencias, empleo directo para servicios centrales, capacitación y normas de seguridad, además de mecanismos de cumplimiento para la ciudad y los trabajadores.

¿Las entregas costarán $664 más al año?

No está confirmado. Esa cifra proviene de un estudio financiado por Amazon y modela un escenario de traslado total de operaciones.

¿Cuándo se votará el proyecto?

No hay una votación programada en el expediente legislativo consultado este 16 de octubre de 2026.

Conclusión

La próxima señal sobre la posible iniciativa del gobierno de Nueva York de endurecer la regulación de los centros de reparto de algunos mayoristas será un texto negociado o una fecha de votación.

Si el Concejo conserva la contratación directa, Amazon deberá elegir entre absorber el nuevo modelo más costoso, impugnarlo o trasladar instalaciones; por eso, trabajadores y clientes deben vigilar cambios oficiales y no confundir amenazas, estimaciones y cierres confirmados.

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