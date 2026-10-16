Pronóstico del clima en Nueva York para este viernes 16 de octubre

¿Cómo deberías prepararte para salir a las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del tiempo para las siguientes horas en la Gran Manzana apunta a una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) y una mínima de 48 grados Fahrenheit (9ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

¿Lloverá? Perfectamente, ésta puede ser tu próxima duda y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 93% durante el día y del 85% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 54% en el transcurso del día y del 54% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 16.16 mph en el día y los 19.88 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:08 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:14 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos nubes escasas con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas tendrán una variación entre los 41 y los 52 grados Fahrenheit (5 y 11ºC).

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.