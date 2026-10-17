Clima de hoy en Chicago para este sábado 17 de octubre

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. También somos conscientes, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 17 de octubre.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) y una mínima de 43 grados Fahrenheit (6ºC) . Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 1 durante la primera mitad del día y del 3 durante la noche. Luego, tendremos cielos sin nubes.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 6.84 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer se producirá a las 07:05 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:06 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana habrá cielos despejados. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 63 grados Fahrenheit (17ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 48 (9 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 3% por la mañana, 3% por la tarde y 3% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima