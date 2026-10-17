Jalen Hurts baja indefinida  en Philadelphia Eagles por un coágulo

La preocupación crece en Philadelphia. Jalen Hurts permanecerá fuera de actividad por tiempo indefinido debido a un coágulo sanguíneo superficial, una situación médica que mantiene en alerta a los Eagles y que podría alejar al quarterback de los terrenos de juego durante varias semanas.

Según fuentes citadas por ESPN, la franquicia no tiene previsto incluirlo, por el momento, en la lista de reservas por lesión, una medida que obligaría al jugador a permanecer fuera de los partidos durante un mínimo de cuatro semanas. De acuerdo con los reportes, el equipo ni siquiera ha discutido formalmente esa posibilidad.

La prioridad de los Eagles es garantizar la salud de su mariscal de campo. Tanto el jugador como la organización continúan recopilando información y consultando a especialistas para determinar cuál es la mejor alternativa de tratamiento.

Las fuentes señalaron que el coágulo es tratable, aunque la fecha de regreso de Hurts dependerá de las recomendaciones de su equipo médico. Philadelphia está dispuesto a respetar los plazos que establezcan los especialistas, sin descartar que el quarterback termine en la lista de reservas por lesión si su evolución lo requiere.

The Philadelphia Eagles are not planning to place quarterback Jalen Hurts on injured reserve, sources told @RapSheet and me, even as he remains sidelined indefinitely because of a superficial blood clot. pic.twitter.com/LVJaJLsjkj — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 17, 2026

¿Cuánto tiempo estará fuera Jalen Hurts?

El principal interrogante es cuánto durará la ausencia del quarterback. En muchos casos, los coágulos sanguíneos requieren tratamiento con anticoagulantes, medicamentos incompatibles con la participación en partidos de la NFL debido a los riesgos asociados a posibles golpes durante el juego.

Según las fuentes consultadas por ESPN, un tratamiento con dosis moderadas de anticoagulantes suele prolongarse al menos seis semanas. Sin embargo, si el coágulo es pequeño, los médicos podrían considerar inicialmente antiinflamatorios y un seguimiento estrecho.

El riesgo de que el coágulo se desplace puede modificar el tratamiento y hacer necesarios los anticoagulantes. En escenarios más complicados, la medicación podría extenderse aproximadamente tres meses.

Un médico de otro equipo de la NFL, que no ha examinado personalmente a Hurts, ofreció una estimación sobre su posible recuperación: “Es un espectro amplio que depende de factores como el tamaño, la ubicación y la evaluación hematológica; podría tratarse de seis semanas”.

Otro especialista consultado por la cadena planteó un pronóstico similar, aunque todavía no existe una fecha oficial para el regreso del jugador.