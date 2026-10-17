Nueva York: pronóstico del tiempo para este sábado 17 de octubre

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este sábado? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de máxima y los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 46ºF (8ºC) de máxima y 46ºF (8ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 18.64 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:09 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:13 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 45 y los 57 grados Fahrenheit (7 y 14ºC).

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.