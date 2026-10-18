J.D. Vance admite que agentes de inmigración “realmente cometen errores” y defiende medidas disciplinarias
Vance comparó a agentes de inmigración con otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y aseguró que la mayoría cumple su trabajo de manera adecuada
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, reconoció que algunos agentes federales de inmigración han cometido errores durante los operativos de control migratorio y afirmó que la administración de Donald Trump tiene la responsabilidad de investigar y sancionar posibles casos de mala conducta.
Vance hizo las declaraciones durante un foro ciudadano de una hora con Tony Dokoupil, presentador de CBS Evening News, en Michigan.
Durante el intercambio, Dokoupil preguntó al vicepresidente por las actuaciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que han sido cuestionadas en los últimos meses, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Trump.
Vance comparó a los agentes de inmigración con otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y aseguró que la mayoría cumple su trabajo de manera adecuada.
“La mayoría son personas increíbles, patriotas que quieren proteger bien a su país. A veces hay quienes cometen errores. A veces hay quienes realmente se equivocan”, afirmó.
El vicepresidente agregó que el gobierno tiene la obligación de actuar cuando se presentan este tipo de situaciones. “Obviamente, tenemos la responsabilidad de procesar e investigar cuando alguien se equivoca”, dijo.
Dokoupil insistió en los casos en los que las actuaciones de los agentes generan críticas públicas antes de que concluyan las investigaciones y preguntó a Vance cuáles consideraba los principales errores cometidos durante las operaciones migratorias del ICE.
Vance evitó referirse a un incidente específico, pero aseguró que el gobierno ha tomado medidas contra agentes señalados por posibles conductas indebidas.
“Hay varios casos en los que hemos investigado y brindado capacitación adicional, o incluso aplicado medidas disciplinarias dentro del ICE”, señaló.
El vicepresidente explicó que algunas de esas actuaciones no se hacen públicas porque los agentes deben enfrentar primero los procedimientos correspondientes.
“No siempre divulgamos esos casos porque creemos que las personas deben ser juzgadas en un tribunal de justicia y mediante un proceso de investigación normal”, afirmó.
Durante el actual endurecimiento de los controles migratorios ha ocurrido una serie de incidentes protagonizados por agentes de inmigración. Entre ellos figuran los casos de Renee Good y Alex Pretti, dos estadounidenses que murieron por disparos de autoridades migratorias durante protestas en Minnesota a principios de año, informó CBS News.
El agente del ICE Jonathan Ross, señalado como quien disparó mortalmente contra Good, fue suspendido después del incidente. Más tarde, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó si Ross había sido trasladado a ese estado. El Departamento de Seguridad Nacional no reveló entonces dónde estaba asignado.
Ninguno de los dos casos había derivado en cargos penales. El Departamento de Justicia abrió una investigación sobre la muerte de Pretti.
Otros episodios también han generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de agentes migratorios. En mayo, un agente del ICE mató a tiros a un colombiano de 25 años durante un operativo en Maine. En septiembre, un agente de inmigración disparó por la espalda a un venezolano en Austin, Texas.
A comienzos de octubre, agentes del ICE hirieron de un disparo en el cuello a un hombre identificado como Oscar Belgal, de origen dominicano, durante una operación en Nueva York. El hombre viajaba con un niño de cinco años.
Posteriormente, un vehículo conducido por agentes del ICE atropelló e hirió a un hombre cerca de Houston, otro de los incidentes registrados durante las operaciones de control migratorio.
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