Johnson dice que los republicanos conservarán el control de la Cámara de Representantes: “Nos presentamos para ganar”

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, afirmó que los republicanos mantendrán su mayoría en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, pese al avance de los demócratas y al descontento de los votantes por el costo de la vida y la guerra con Irán.

En una entrevista con The Associated Press durante una actividad de campaña en Maine, Johnson expresó confianza en que su partido conservará el control de la Cámara baja, aunque reconoció que el resultado probablemente no les dará una mayoría amplia.

“No va a ser una gran mayoría. Pero creo sinceramente que tendremos una mayoría funcional”, dijo.

El líder republicano fundamentó su pronóstico en la respuesta del público a los actos de campaña, la calidad de los candidatos de su partido y los recursos recaudados para respaldar sus aspiraciones electorales. Aseguró que ha observado una importante asistencia a las actividades políticas que ha encabezado en distintas partes del país y destacó que ha conseguido casi $500 millones de dólares para los republicanos de la Cámara de Representantes.

“Nos presentamos a las elecciones para ganar, y eso es bíblico: uno se presenta para ganar”, declaró a AP.

Johnson planea recorrer más de 20 estados y 40 distritos congresionales antes de los comicios. Aunque en el pasado se mostró más confiado en la posibilidad de ampliar la mayoría republicana, ahora considera que el escenario político guarda similitudes con el de 2024, cuando el partido recuperó el control del Congreso y obtuvo la Casa Blanca con la victoria de Donald Trump.

Las elecciones de mitad de mandato representan una prueba para el presidente estadounidense y su partido, que buscan evitar una tendencia recurrente en la política del país: la pérdida de escaños legislativos por parte de la formación que ocupa la Casa Blanca.

La estrecha mayoría republicana en la Cámara baja convierte cada voto en un factor decisivo para aprobar iniciativas y mantener el control de la agenda legislativa. Johnson ha tenido que gestionar esas divisiones durante sus tres años al frente de la institución, mientras impulsa las prioridades de Trump.

Entre sus principales logros figura la aprobación de un amplio proyecto de ley que combina recortes de impuestos con reducciones en programas sociales. La iniciativa fue una de las principales apuestas legislativas del mandatario republicano, de acuerdo con la agencia de noticias.

El representante Mark Harris, republicano por Carolina del Norte, defendió la gestión de Johnson y afirmó que ha conseguido sacar adelante votaciones que muchos consideraban imposibles debido a la escasa diferencia entre los dos partidos.

“En muchas ocasiones, todos lo daban por perdido; era imposible que consiguiera una votación en particular”, dijo Harris a AP. “Sin embargo, siempre logra al final salir victorioso”, añadió.

Una alianza estrecha con Trump

Johnson llegó a la presidencia de la Cámara de Representantes en octubre de 2023, después de que los republicanos destituyeran a Kevin McCarthy. Su elección fue una salida a la crisis interna que atravesaba el partido, incapaz de ponerse de acuerdo sobre un sucesor tras la caída de su anterior líder.

Antes de asumir el cargo, Johnson había destacado por su respaldo a las falsas afirmaciones de Trump sobre un supuesto fraude generalizado en las elecciones presidenciales de 2020, que el republicano perdió frente al demócrata Joe Biden.

Ambos mantienen contacto frecuente, incluso durante la madrugada, y Johnson ha acompañado al presidente en actividades públicas y respaldado sus principales iniciativas.

Recientemente, Johnson ordenó adelantar el receso legislativo para evitar una votación impulsada por el republicano Thomas Massie, de Kentucky, relacionada con un intento de destituir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en medio de los esfuerzos de algunos legisladores por frenar la guerra contra Irán, que no ha recibido autorización del Congreso.

Durante una conversación con AP en Bangor, Maine, Johnson rechazó las acusaciones de que su liderazgo ha debilitado al Poder Legislativo mientras Trump amplía sus atribuciones.

“Menuda tontería”, respondió.

El presidente de la Cámara sostuvo que los republicanos no han renunciado a las competencias constitucionales del Congreso y defendió las decisiones adoptadas para impulsar la agenda de su partido frente a la resistencia demócrata.

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