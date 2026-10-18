Nueva Jersey: aún puedes pedir hasta $1,500 para gastos de vivienda antes del 2 de noviembre

Los residentes de Nueva Jersey que cumplen los requisitos de ANCHOR todavía pueden solicitar ayuda para aliviar sus gastos de vivienda. El plazo termina el 2 de noviembre de 2026 y los propietarios elegibles pueden recibir hasta $1,500, según sus ingresos.

A quién está dirigido el programa

ANCHOR ofrece alivio por impuestos sobre la propiedad a residentes que son propietarios o inquilinos de su vivienda principal en Nueva Jersey.

La convocatoria actual toma en cuenta la residencia, los ingresos y la edad correspondientes a 2025.

Para calcular el beneficio, la División de Impuestos utiliza el ingreso de la línea 29 del formulario NJ-1040 de 2025, la declaración estatal de impuestos.

Los propietarios con ingresos de hasta $150,000 pueden recibir $1,500.

Quienes tuvieron ingresos de entre $150,001 y $250,000 pueden obtener $1,000.

Por encima de $250,000, ya no califican.

Las personas de 65 años o más que no necesitan presentar una declaración o no reclamaron el crédito de $50 por impuestos sobre la propiedad pueden recibir ese crédito añadido a su pago.

Qué hacer antes de presentar la solicitud

Muchos residentes ya tienen el trámite presentado automáticamente.

El estado envió cartas de confirmación el 10 de agosto de 2026 a la mayoría de los inquilinos elegibles y a numerosos propietarios menores de 65 años que no reciben determinados beneficios por discapacidad.

Si no recibiste una carta y reúnes las condiciones, puedes presentar tu solicitud en el portal oficial de ayuda para impuestos sobre la propiedad.

Los propietarios de 65 años o más y quienes reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social o del sistema de jubilación ferroviaria deben completar el formulario combinado PAS-1.

Para este grupo, la solicitud no se presenta automáticamente, aunque no califiquen para todos los programas incluidos en el formulario.

Los inquilinos también pueden recibir dinero

Para inquilinos, el límite de ingresos es de $150,000.

El beneficio es de $450 para quienes tenían 64 años o menos en 2025, y de $700 para quienes habían cumplido 65 años al 31 de diciembre de ese año.

Determinados inquilinos mayores también pueden recibir un crédito adicional de hasta $50 por impuestos sobre la propiedad, si cumplen las condiciones y no lo reclamaron en su declaración.

Cuándo y cómo se entrega la ayuda

Los pagos comenzaron a distribuirse por etapas el 15 de septiembre. Generalmente se entregan dentro de los 90 días posteriores a la presentación de la solicitud.

Si haces el trámite en línea, puedes elegir entre depósito directo o cheque. Si presentas una solicitud en papel, recibirás únicamente un cheque.

Para propietarios existe un límite adicional: la suma de las ayudas estatales para impuestos sobre la vivienda no puede superar los impuestos pagados por su residencia principal durante ese mismo año.

Puedes consultar tu trámite desde la sección ‘Check Your ANCHOR Status’ del sitio oficial del programa, seleccionando el año 2025.

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