La Feria Internacional del Libro de Nueva York celebra al español como un mar de culturas

La Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York (FILNYC) celebra su octava edición, con una programación gratuita que reunirá a escritores, editoriales, bibliotecarios, académicos y lectores en torno a la literatura y la diversidad cultural del mundo hispanohablante.

Bajo el lema “La lengua: el mar que somos”, esta edición propone reflexionar sobre el español como un territorio compartido, formado por distintas voces, tradiciones e intercambios culturales que conectan comunidades a ambos lados del océano. La programación coincide, además, con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, una oportunidad para explorar los vínculos entre las ciudades y culturas del continente americano.

El lema de esta edición es “La lengua: el mar que somos”./Foto: FILNYC

Desde ya y hasta el 25 de octubre, la feria rendirá homenaje a seis figuras fundamentales de la literatura: Jorge Luis Borges, Gabriela Mistral, Juan Rulfo, Alejandra Pizarnik, Elena Garro y Federico García Lorca. Sus obras servirán como punto de partida para conversaciones sobre la memoria, la identidad, la imaginación y las múltiples formas de entender el mundo.

El programa estará organizado en cuatro ejes temáticos: Geografías de la sal, Orillas y ciudades, Mareas de la imaginación y Pensar en archipiélago. A través de conversaciones, presentaciones de libros, lecturas y encuentros con autores, la FILNYC explorará la relación entre la lengua, los territorios y las experiencias de las comunidades hispanohablantes.

La edición también reforzará su programación infantil y juvenil, con actividades destinadas a despertar el interés por la lectura y formar nuevas generaciones de lectores. Asimismo, celebrará jornadas profesionales dirigidas a editores, libreros y bibliotecarios, con el propósito de fortalecer las redes de colaboración y ampliar los canales de distribución de libros en español en Estados Unidos.

Los asistentes pueden adquirir libros de entre una gran variedad de autores y géneros./Foto: FILNYC

“Crecer no es solo sumar más eventos: es abrirle más espacio a quienes vienen después”, afirmó Dejanira Álvarez, directora general de la FILNYC, al destacar la importancia de impulsar la formación de lectores y ampliar las oportunidades para la creación y circulación editorial.

Fundada en 2019 como una iniciativa del CUNY Mexican Studies Institute, con sede en Lehman College, la feria se ha consolidado como una plataforma de intercambio literario y cultural en español en Estados Unidos.

En su edición anterior, reunió a 4,310 asistentes durante cinco días, con 82 actividades y participantes de más de 13 países de América Latina, además de España y Estados Unidos.

En detalle:

Qué: Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York (FILNYC

Cuándo: del 21 al 25 de octubre.

Dónde: John Jay College, 524 W 59th St., Manhattan

Entrada: gratuita y abierta al público.

Información y programa: filnyc.org.