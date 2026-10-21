Next Generation Charter School inicia a la construcción de nuevo centro educativo en El Bronx

El Bronx contará a partir del otoño del 2028 con una nueva escuela charter, que abarcará desde kínder hasta el 5.º grado, gracias a la expansión de Next Generation Charter School.

En una ceremonia celebrada el pasado septiembre se colocó la primera piedra para la nueva instalación educativa, que estará localizada en el 1780 de East Tremont Avenue. Ese acto marcó el siguiente paso en el desarrollo de la comunidad escolar de Next Generation Charter School dentro del Distrito Escolar Comunitario 12 de la ciudad de Nueva York. La solicitud para la creación de la escuela fue aprobada el 17 de julio de 2024, lo que permitió a la organización avanzar en la construcción de lo que ellos denominan su “hogar definitivo”.

Next Generation Charter Schools cuenta ya con una larga trayectoria en el ‘condado de la salsa’, donde gestiona dos centros educativos que atienden a estudiantes desde el kínder hasta el 12.º grado en la comunidad de Highbridge, dentro del Distrito Escolar Comunitario 9: una escuela que abarca del kínder al 8.º grado y una escuela secundaria (high school) para los grados 9.º a 12.º.

La nueva escuela en el Distrito 12 representa una ampliación del compromiso de la organización por ofrecer a las familias de El Bronx más opciones de escuelas públicas y por crear comunidades escolares sólidas y duraderas.

Malik Russell, director ejecutivo de Next Generation Charter School, dijo que la ceremonia de colocación de la primera piedra representa mucho más que el inicio de una obra; simboliza el comienzo de un nuevo capítulo y una opción adicional para que los padres accedan a una educación de calidad en El Bronx.

“Next Generation Charter Schools tiene raíces profundas en El Bronx, y nos enorgullece aprovechar nuestra experiencia trabajando con las familias de Highbridge para establecer una nueva comunidad escolar permanente en el Distrito 12. Nos entusiasma crear un espacio donde los estudiantes y sus familias puedan crecer, prosperar y construir un fuerte sentido de comunidad durante muchos años”, manifestó Russell.

Está previsto que la nueva escuela abra sus puertas en agosto del 2028, comenzando con los grados desde kínder hasta el 2.º, para luego expandirse gradualmente hasta el 5.º grado.