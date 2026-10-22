Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 22 al 28 de octubre

Arcángel celebra 20 años en el Barclays

El cantante Arcángel llegará al Barclays Center de Brooklyn este viernes 23 de octubre, a las 8 pm, como parte de su gira “La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario”. El recorrido incluye más de 50 fechas por Norteamérica y Sudamérica para celebrar dos décadas de trayectoria y su influencia en el reguetón y el Latin trap. El espectáculo combinará algunos de los éxitos que marcaron su carrera con canciones de su más reciente álbum, La 8va Maravilla. Entradas e información en: https://www.barclayscenter.com.

Foto: Cortesía

Halloween para adultos en Liberty Science Center

Liberty Science Center (222 Jersey City Boulevard, Jersey City) celebrará Halloween con dos eventos especiales para mayores de 21 años. El sábado 24 de octubre, Rocky Horror Picture Show llegará al planetario Jennifer Chalsty con una presentación en vivo de Rocky Cosmic Light Cabaret. El público podrá cantar, bailar y participar en esta experiencia inspirada en el clásico musical de culto de 1975. El jueves 29 de octubre, LSC After Dark: Covens ofrecerá una noche de disfraces, música, bebidas temáticas y recorridos por las exhibiciones, además de espectáculos láser, actividades sobre el universo y la muestra The Power of Poison. Información y entradas en lsc.org/explore/lsc-after-dark.

Foto: LSC

El Brooklyn Botanic Garden celebra el otoño

El Brooklyn Botanic Garden celebrará su segundo “Fall Harvest Festival” este sábado 24 de octubre, de 11 am a 5 pm, con música en vivo, actividades familiares y sabores de temporada. El evento incluirá conciertos de blues, soul y música cajún, juegos al aire libre, tallado y decoración de calabazas, paseos guiados por los jardines, demostraciones y un área con cervezas artesanales y sidras locales. Los niños menores de 12 años entran gratis. Las entradas VIP ofrecen acceso a un bar exclusivo con degustaciones de bebidas de productores del estado de Nueva York. Información y boletos en: bbg.org/harvestfest.

Foto: BBG- Camilla Ffrench.

Día de Muertos Block Party en Queens

Terraza 7 (40-19 Gleane St., Elmhurst, Queens) celebrará el Día de Muertos este domingo 25 de octubre con una tarde y noche de literatura, memoria y música. A las 4 pm se realizará un altar dedicado a la novela “Rooted” y la antología “Something Followed Us Home”, al que los asistentes podrán llevar fotografías, flores y recuerdos. A las 6 pm, el escritor Leopoldo Goût, autor superventas de USA Today, conversará sobre el miedo, las raíces y las historias que nos acompañan. A las 7 pm, La China Sonidera (foto) pondrá el ritmo con cumbia y baile. Más información: https://www.terraza7.com.

Foto: Cortesía

Lincoln Center recorre 100 años de música latina

El Lincoln Center presentará “¡VAYA! 100 Years of Latin New York”, este domingo 25 de octubre, a las 5:30 pm, en el Wu Tsai Theater de David Geffen Hall (10 Lincoln Center Plaza). El espectáculo combinará música en vivo, danza y narración para recorrer un siglo de historia y cultura latina en Nueva York, desde el surgimiento de El Barrio y las comunidades musicales de San Juan Hill hasta la época del legendario Palladium Ballroom y el auge de la salsa. Participarán Steven Oquendo Latin Jazz Big Band y la compañía de baile Mambo Royalty. Información y entradas en: lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Los Teloneros llegan a Nueva York

Los Teloneros, compañía independiente de teatro contemporáneo con sede en Valencia, España, llega a Nueva York para presentar su producción ‘No nos merecemos soñar’, escrita y dirigida por Rafael Ponce. El martes 27 de octubre, en La Nacional (239 W 14th St.), la compañía presentará el proyecto y el libro de la obra. Del 28 al 30 de octubre, el Teatro LATEA ( 107 Suffolk St.), acogerá cuatro funciones de la producción. ‘No nos merecemos soñar’ es una tragicomedia sobre cinco personajes que siguen intentando soñar mientras la realidad se empeña en demostrarles lo contrario. La obra explora el fracaso, el deseo, las contradicciones y la necesidad profundamente humana ?y a veces absurda? de seguir intentándolo. Más información: https://losteloneros.com.

Foto: Los Teloneros

Rodrigo y Gabriela en el Bowery Ballroom

El dúo mexicano Rodrigo y Gabriela, ganador del Grammy, se presentará el martes 27 de octubre en Bowery Ballroom (6 Delancey St.), para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, “OurHome”. Grabado y producido por ellos mismos en Tokio, el disco rinde homenaje a Japón y explora el significado del hogar después de años de vivir entre distintos países y culturas. Su sencillo más reciente, “Somos Como Tú”, marca un hito en su carrera al ser la primera canción del dúo con letra y voces. Desde su proyección internacional en 2006, los guitarristas han vendido más de 1.5 millones de álbumes y actuado en escenarios como Radio City Music Hall y el Royal Albert Hall. A las 8:00 pm. Información y boletos:https://www.rodgab.com.

Foto: Cortesía

Día de Muertos en Flatiron NoMad

Flatiron NoMad celebrará el Día de Muertos el miércoles 28 de octubre, de 3 a 7 pm, en Flatiron North Plaza, con actividades gratuitas para toda la familia. La jornada incluirá presentaciones de danza folclórica mexicana a cargo de Calpulli Mexican Dance Company, talleres de creación de cuadernillos e impresión artística, decoración de calaveras de azúcar y maquillaje inspirado en La Catrina. También se estrenará una ofrenda comunitaria de siete niveles, creada en colaboración con el estudio mexicano Mestiz y Powerhouse Arts, de Brooklyn, para honrar a los seres queridos fallecidos y acercar al público a esta tradición mexicana. Más información en flatiron nomad.nyc/signature-event/diademuertos.

Foto: Flatiron NoMad Partnership

Winter Village abre su temporada en Bryant Park

El Bank of America Winter Village de Bryant Park abrirá sus puertas el miércoles 28 de octubre y permanecerá hasta el 28 de febrero de 2027, celebrando su temporada número 25 en Nueva York. La tradicional atracción invernal ofrecerá su pista de patinaje sobre hielo, tiendas navideñas y The Lodge, un espacio para disfrutar de bebidas calientes y comida. Durante la temporada también habrá actividades especiales como Club Santa, Santa’s Corner y la ceremonia de encendido del árbol navideño. El lugar invita a disfrutar del ambiente festivo, comprar regalos y compartir propuestas gastronómicas. Información y reservaciones para patinar en: WinterVillage.org.

Foto: Colin-Miller

Chatti celebra los sabores marinos de Kerala

El restaurante Chatti (252 W 37th St, New York, NY 10018), el primero de Nueva York dedicado a las tradicionales tabernas de toddy de Kerala, India, presentará Seafood Fest & Toddy Tales del miércoles 28 de octubre al domingo 8 de noviembre, durante el almuerzo y la cena. La propuesta del chef Regi Mathew rinde homenaje a la cocina costera de su estado natal con recetas tradicionales, mariscos y especias aromáticas. Entre los platos destacan las albóndigas de cangrejo y tapioca, el curry de pescado con coco, el pescado blanco relleno de masala y el biryani de camarones, pescado o mejillones con arroz aromático. El menú también incluye preparaciones tradicionales en olla de barro y pequeños platos típicos de las tabernas de Kerala. Más información: https://www.chattinewyork.com.