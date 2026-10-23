Desmantelan en El Bronx centro de empaque de fentanilo donde vivía un niño de 2 años

Agentes de varias agencias policiales desmantelaron una presunta operación de empaque de fentanilo dentro de un apartamento en Williamsbridge, en El Bronx, donde encontraron a un niño de 2 años. El operativo, realizado el martes 20 de octubre, terminó con 3 adultos arrestados y la incautación de aproximadamente 2 kilogramos de mezclas de narcóticos cuyo valor en el mercado ilegal superaría los $500,000 dólares.

La investigación también permitió descubrir decenas de miles de pequeños sobres utilizados para distribuir drogas, algunos identificados con nombres comerciales como “G.O.A.T. Greatest of All Time”, “Versace” y “Exit 4”. Según las autoridades, el fentanilo estaba mezclado con medetomidina, un potente tranquilizante veterinario.

Los detenidos fueron procesados la noche del miércoles ante el Tribunal Penal de Manhattan, por cargos que incluyen posesión criminal de sustancias controladas, poner en peligro el bienestar de un menor y uso criminal de parafernalia relacionada con drogas.

Así descubrieron el presunto centro de empaque en El Bronx

De acuerdo con la denuncia penal, integrantes del Grupo T-23 de la Fuerza de Tarea de Drogas de Nueva York de la Administración para el Control de Drogas (DEA) vigilaban el edificio ubicado en 755 East 216th Street como parte de una investigación sobre tráfico de fentanilo.

Aproximadamente a la 1:24 p.m. (ET), los agentes observaron a Erik Jesus Reynoso-Burgos entrar al inmueble. Minutos después, José Cordero-Concepción salió con una bolsa negra de compras que parecía pesada. Al detenerlo, los investigadores encontraron miles de sobres de vidrio con presuntos narcóticos y, según la acusación, las llaves del apartamento 1F.

La ubicación del inmueble llamó la atención de los investigadores por su proximidad a espacios frecuentados por menores: frente a una guardería y un área de juegos, y a poca distancia de una escuela secundaria pública.

Cuando los agentes ingresaron para asegurar el lugar mientras solicitaban una orden judicial de registro, encontraron a una mujer identificada como Ariendy Jiminez-Hidalgo y a un niño de 2 años en uno de los dormitorios.

En la parte trasera del apartamento, en una habitación que combinaba las funciones de lavandería y comedor, los investigadores presuntamente descubrieron la operación en plena actividad. Reynoso-Burgos estaba sentado frente a una mesa plegable con sobres llenos de polvo blanco, aparentemente dedicándose al empaque de narcóticos.

Las autoridades indicaron ante el tribunal que 5 niños menores de 15 años habrían vivido en el apartamento de 3 habitaciones.

Fentanilo, dinero y material para distribuir drogas

Tras obtener la orden de registro, los agentes realizaron una inspección más amplia del apartamento alrededor de las 4:30 p.m. (ET). En la habitación donde supuestamente se empaquetaban los narcóticos encontraron sobres terminados, otros todavía abiertos y bolsas con paquetes agrupados en forma de ladrillo, una presentación compatible con su distribución.

El equipo incautado incluía molinos, sustancias utilizadas como agentes de corte, sobres vacíos, máscaras, lámparas de calor y hornos tostadores. Sobre una mesa de vidrio había pequeños paquetes que todavía no estaban sellados.

El examen preliminar de la DEA identificó fentanilo combinado con medetomidina. La mezcla resulta especialmente preocupante por los riesgos asociados al consumo de opioides adulterados y la posibilidad de que los compradores desconozcan qué sustancias contienen. No obstante, la composición definitiva de todo el material decomisado dependerá de los análisis pendientes.

Los investigadores también encontraron una caja de municiones en un armario de un dormitorio trasero al que se accedía atravesando la habitación donde presuntamente se manipulaban las drogas. Ese espacio contenía ropa y juguetes infantiles.

En el dormitorio delantero, donde estaban la mujer y el niño, se recuperó dinero de una mesita de noche y de una caja fuerte ubicada en un armario. También se encontraron pasaportes e identificaciones pertenecientes a Cordero-Concepción, Jiminez-Hidalgo y varios menores.

En total, las autoridades incautaron alrededor de $30,000 en efectivo, incluido dinero localizado en un armario de la sala y debajo del fregadero de la cocina.

Qué cargos enfrentan los detenidos

La fiscal especial de narcóticos de la ciudad, Bridget G. Brennan, calificó el operativo como una intervención contra una actividad ilegal que también permitió proteger a menores expuestos a condiciones peligrosas. El fiscal del distrito de El Bronx, Darcel D. Clark, destacó que el decomiso retiró del mercado ilegal drogas valoradas en más de medio millón de dólares.

Por su parte, Christopher Roberts, agente especial a cargo de la división de la DEA en Nueva York, señaló que, además del niño encontrado durante el operativo, otros cuatro menores de 15 años habrían vivido en el apartamento, según la investigación.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica S. Tisch, y el superintendente de la Policía Estatal, Steven G. James, también reconocieron la colaboración entre las agencias involucradas.

En las audiencias de imputación, la fianza de Cordero-Concepción quedó fijada en $150,000, mientras que para Reynoso-Burgos se estableció en $50,000, en efectivo o mediante fianza. Jiminez-Hidalgo fue autorizada a quedar en libertad bajo su propia palabra.

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