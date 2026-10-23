El iPhone Duo ya está a la venta

El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, está disponible en Estados Unidos a partir de hoy viernes 23 de octubre, con un precio inicial de $1,999. El dispositivo marca la entrada de la compañía en el segmento de los celulares que se doblan para ofrecer una pantalla más grande sin perder la facilidad de llevarlos en el bolsillo.

El nuevo modelo puede utilizarse cerrado, como un teléfono convencional, o abrirse para convertir su pantalla en una superficie más amplia, pensada para ver películas, leer, jugar y utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo.

El equipo cuenta con una pantalla exterior de 5.4 pulgadas y otra interior de 7.6 pulgadas. Según Apple, esta última es un 50% más grande que la del iPhone 18 Pro Max, lo que permite disfrutar de fotografías y videos con mayor comodidad. Ambas pantallas ofrecen imágenes de alta calidad y una tecnología que reduce los reflejos para facilitar la visualización.

El diseño incluye una bisagra fabricada con más de 100 componentes, una estructura de titanio y materiales que protegen el dispositivo frente a rayones y al contacto con el agua y el polvo. La compañía asegura que el mecanismo está diseñado para soportar el uso cotidiano.

Una pantalla para más tareas

La pantalla interior es uno de los principales atractivos del iPhone Duo. Su tamaño facilita consultar documentos, escribir notas, navegar por internet o realizar videollamadas sin depender de una pantalla pequeña.

El dispositivo también incorpora Touch ID, un sistema que permite desbloquear el teléfono mediante la huella dactilar. Además, será compatible con el Apple Pencil con conexión USB-C, una herramienta que permitirá escribir a mano, dibujar y marcar documentos. Esta función llegará más adelante este año.

Cámaras e inteligencia artificial

El iPhone Duo integra dos cámaras traseras de 48 megapíxeles: una principal y otra ultra gran angular, que permite capturar escenas más amplias. El sistema también ofrece un acercamiento de dos aumentos con calidad óptica y herramientas para mejorar las fotografías tomadas con poca luz.

Su diseño plegable permite colocar el teléfono sobre una superficie para hacer videollamadas o tomar fotografías sin tener que sostenerlo constantemente con las manos.

En el apartado tecnológico, el equipo incorpora Apple Intelligence y Siri AI, la nueva versión del asistente digital de Apple, que comienza a ofrecerse en fase beta con iOS 27. Estas funciones permiten buscar información en mensajes y correos electrónicos, recibir ayuda para redactar textos y realizar tareas relacionadas con el contenido que aparece en la pantalla.

La inteligencia artificial también facilita la edición de fotografías y la creación de imágenes. Apple afirma que utiliza herramientas de procesamiento en el dispositivo y sistemas privados en la nube para proteger la información personal.

Batería y precio

El teléfono cuenta con dos baterías que trabajan conjuntamente para aprovechar el espacio interior. Apple indica que puede reproducir videos durante un máximo de 31 horas con la pantalla interior y hasta 44 horas con la exterior, aunque la duración real depende del uso.

El equipo admite carga rápida y carga inalámbrica mediante MagSafe o Qi2. Además, utiliza eSIM, una tarjeta SIM digital que permite activar un servicio móvil sin insertar una tarjeta física.

El iPhone Duo estará disponible en blanco estrella y azul noche, con cuatro opciones de almacenamiento: 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. El precio comienza en $1,999 para el modelo de 256 GB, mientras que la versión de mayor capacidad alcanza los $3,199.

Nuevas experiencias

Los usuarios del iPhone Duo podrán descubrir increíbles aplicaciones y juegos optimizados para el primer iPhone plegable. Con una pantalla interior un 50% más grande que la del iPhone 18 Pro Max y la flexibilidad de utilizar el iPhone Duo en distintas posiciones, los desarrolladores están mejorando sus aplicaciones para ofrecer nuevas experiencias al capturar y compartir recuerdos, disfrutar de contenidos en streaming, jugar, realizar varias tareas a la vez y mucho más.

Netflix adaptó su aplicación para ofrecer mejores opciones de visualización en el Duo./Foto:Apple

Como ambas pantallas comparten las mismas proporciones, las aplicaciones pasan de la pantalla exterior a la interior de manera fluida y se adaptan proporcionalmente, permitiendo a los usuarios continuar exactamente donde lo dejaron. Gracias al potente rendimiento del chip A20 Pro y a las nuevas funciones del iPhone, incluida Vista Dividida (Split View), el iPhone Duo permite disfrutar de las aplicaciones y experiencias favoritas sin dejar de ser productivo, estés donde estés.

“La respuesta de nuestra comunidad de desarrolladores al iPhone Duo ha sido increíble, y nos inspira la rapidez con la que han aprovechado su pantalla más grande y sus nuevas formas de interacción”, afirmó Susan Prescott, vicepresidenta de Relaciones con Desarrolladores Mundiales de Apple. “Desde ver programas y contenidos populares en su amplia pantalla interior hasta trabajar con varias ventanas al mismo tiempo o jugar títulos con calidad de consola, los desarrolladores de todo el mundo están reinventando las posibilidades de sus aplicaciones. Estamos deseando que los usuarios descubran estas experiencias a partir de este viernes, y que disfruten de muchas más novedades próximamente”.

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