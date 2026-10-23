Embajadores juveniles promueven la importancia de salir a votar en NYC

Este sábado 24 de octubre arrancan las votaciones anticipadas en el marco de las elecciones generales 2026, y en la Ciudad de Nueva York los jóvenes han ido aumentando su participación en los comicios y se han vuelto en actores decisorios. De acuerdo a datos de autoridades electorales de la Gran Manzana, en el 2024, el 75.9% de los neoyorquinos menores de 30 años que podían votar ya estaban registrados.

Y de cara a los comicios, que concluirán el 3 de noviembre, y que definirán quienes serán los congresistas y senadores federales para el próximo año, al igual que los asambleístas y senadores estatales y la cabeza de la gobernación de Nueva York, entre otros cargos, jóvenes de los cinco condados están en modo “activado”.

Muchos de ellos incluso desde antes de tener la edad mínima legal para votar ya se comienzan a involucrar en asuntos políticos, gracias a programas como el promovido por la Junta de Financiamiento de Campañas de la Ciudad de Nueva York (NYCCFB), que impulsa una iniciativa de participación cívica juvenil.

El objetivo no solo es motivar a jóvenes votantes a ejercer su derecho en las urnas sino también a que desde antes de que se estrenen en los comicios desarrollen su formación en asuntos políticos y de paso se conviertan en embajadores que promuevan en sus comunidades y en sus entornos el valor de votar.

“Ellos hablan con votantes, van a la calle, comparten experiencias y les muestran lo importante que es salir a votar si se quieren ver cambios”, asegura Jadel Munguia, vocera de NYCCFB. “A través de estos programas ellos entienden el valor de salir a sus comunidades, hablar con sus vecinos, sus amigos y sus familiares y decirles que hay que salir a votar. ‘No te quedes sin votar’. ‘Ve y vota’. Ese es el mensaje que ellos envían”.

Y con solo 16 años, el dominicano Elvis Rodríguez, quien está vinculado al programa de participación cívica juvenil de NYCCFB desde la primavera pasada, advierte que haberse sumado a esa iniciativa le dio una perspectiva diferente de las cuestiones políticas y reconocer el valor del voto.

Embajadores juveniles promueven la importancia de salir a votar en NYC de NYC Votes Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Yo soy inmigrante, vine aquí cuando tenía seis años, y aunque siempre he sido apasionado sobre el gobierno y la política, desde que entré al programa, descubrí tanto sobre el gobierno de la Ciudad donde vivo, y he podido ver cosas que no sabía ni siquiera cómo decir antes. Creo que ahora estoy mejor preparado”, comentó el adolescente, quien recalcó que motiva a su gente a votar.

“Es importante votar, porque en la comunidad inmigrante y latina todavía hay mucha resistencia con el gobierno. Nuestros padres y nuestras familias no quieren salir a votar y es importante que ellos sepan que ellos pueden hacer cambios y que su voto sirve para tener un impacto en sus comunidades”, dijo el jovencito, quien tiene entre ceja y ceja lograr que su madre vote.

“Algunas veces mi familia y mis amigos dicen que no quiere votar, porque no saben, o dicen ‘no sé de eso’, ‘no sé cómo se hace eso’, ‘no me importa’. A veces a algunos también no les interesa, pero es el miedo que tienen por dentro que le da ese freno a acercarse alas cosas políticas y a ese circulo

“Mi familia es resistente a votar. No le gusta votar. Mi abuelo nunca ha votado. Mi mamá se convirtió en ciudadana y quiero que este año vote por primera vez, pero no le gusta votar. Yo le estoy hablando más, porque ella no sabía mucho sobre elecciones”, dijo el joven embajador cívico.

“Ella solo sabía lo que veía en Instagram y Facebook y yo le estoy explicando más sobre los candidatos y creo que esta vez sí voy a convencerla de votar. Pero nunca la trataría de convencer por quien votar, porque eso es una cuestión que debe ser libre. Lo importante es votar”, agregó el dominicano, quien está ansioso de que llegue el 2028, cuando podrá votar por primera vez. “Tengo muy claro que quiero trabajar en el futuro en el gobierno de la Ciudad, quiero trabajar con comunidades y con gente igual que yo y mi compromiso es hacerle entender a más personas que hay que salir a votar, porque nosotros tenemos más voz y más poder del que creemos”.

Y según las diferentes organizaciones que motivan a los jóvenes a salir a votar, las cifras revelan que en el último lustro las campañas de concientización cívica en neoyorquinos menores de 30 años han tenido un impacto significativo.

Embajadores juveniles promueven la importancia de salir a votar en NYC de NYC Votes Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

De acuerdo a los datos de la Junta de Financiamiento de Campañas de la Ciudad de Nueva York, en el 2021 el porcentaje de jóvenes neoyorquinos entre 18 y 29 años que participaron en las elecciones fue el 11.1%, mientras que en los comicios del 2025, subió a 41.9%, lo que equivale a un 30.8% más. Asimismo, en las elecciones generales del 2024 esa porción de votantes representó el 17.2% del total.

En un reciente panel sobre el involucramiento de los jóvenes de la Gran Manzana en campañas para motivar a más neoyorquinos jóvenes a votar, miembros del NYCCFB destacaron que como parte de las estrategias que están implementando para fomentar la participación cívica entre los votantes menores de 30 años hay un trabajo conjunto con el programa “NYC Votes” e influencers que tienen seguidores jóvenes.

“Ya sea que votes por primera vez o que apenas estés empezando a prestar atención a los asuntos locales, NYC Votes ofrece diversas formas para que los jóvenes se involucren, desarrollen habilidades de liderazgo y generen un impacto en sus comunidades”, advierte la iniciativa NYC Votes.

Una de las apuestas es aplicar estrategias menos convencionales para presentar la información electoral de manera más atractiva.

Embajadores juveniles promueven la importancia de salir a votar en NYC de NYC Votes Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

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