LeBron James responde a Donald Trump por llamarlo “una desgracia” 

LeBron James, estrella de los Philadelphia 76ers en la NBA, contestó este jueves a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por no escuchar con solemnidad el himno nacional y aseguró con una sonrisa que fue “un día con pocas noticias en la oficina”.

Preguntado en los vestuarios después de la remontada de 29 puntos lograda por sus 76ers contra los Cleveland Cavaliers este jueves, LeBron reaccionó con una sonrisa y repitió dos veces “un día con pocas noticias en la oficina”.

Lo hizo después de que Trump cargara contra él por no mantener una actitud solemne cuando sonó el himno nacional antes del partido que su equipo jugó en Nueva York el pasado martes.

LeBron James responded after President Donald Trump criticized him for what he perceived as James disrespecting the country with his actions during the national anthem before Tuesday's season opener. https://t.co/Nf2HwoAY8F



?: Bill Streicher, Imagn Images via Reuters Connect pic.twitter.com/jyqdYUxe79 — USA TODAY (@USATODAY) October 23, 2026

Donald Trump llamó a LeBron James una desgracia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llamó una “desgracia total” a LeBron James, luego de que no se quedó de pie en el himno nacional de EE.UU.

“Desde el principio dije que no sirve para nada, una VERGÜENZA TOTAL”, dijo Trump sobre James en una publicación en redes sociales donde compartió el video. “¡LeBron James debería disculparse con todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera estadounidense y por todo lo que representa nuestro país!”.

En las imágenes, LeBron James estaba practicando sus tiros en el pre-game al momento que estaba sonando el “The Star-Spangled Banner” en el primer juego de la temporada de los 76ers ante los Knicks de Nueva York.

Trump y James se han criticado mutuamente durante años, intercambiando ocasionalmente ataques públicos.

En septiembre de 2017, durante el primer mandato de Trump, James descalificó al magnate neoyorquino después que éste retirara su invitación para que los Golden State Warriors visitaran la Casa Blanca a raíz de que Stephen Curry -un conocido crítico del republicano- se opusiera a asistir.