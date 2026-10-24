Knicks caen ante los Celtics y comienzan la temporada 2026-2027 con récord de 0-2

Los New York Knicks sufrieron su segunda derrota consecutiva en el comienzo de la temporada 2026-2027 de la NBA, al caer este viernes por 107-103 ante los Boston Celtics en el TD Garden. El resultado dejó al vigente campeón con un preocupante récord de 0-2, después de perder también su primer compromiso de la campaña.

La figura del encuentro fue Jayson Tatum, quien anotó 36 puntos y resultó determinante en los minutos finales para asegurar la victoria de Boston en su estreno como local. El alero también aportó nueve rebotes, siete asistencias y tres robos, firmando una actuación completa ante uno de los principales rivales de la Conferencia Este.

Tatum apareció en el momento decisivo. Cuando Nueva York redujo la diferencia a 99-98, el jugador de los Celtics encestó dos canastas consecutivas durante los últimos 1:24 del partido para recuperar el control del marcador. Posteriormente, convirtió un triple a falta de 30,3 segundos que prácticamente sentenció el encuentro.

Los Knicks reaccionaron tarde ante Boston

La diferencia comenzó a ampliarse en el tercer cuarto. Los Celtics encadenaron una racha de 12-3 y llegaron al último período con una ventaja de 10 puntos, obligando a Nueva York a buscar una remontada.

Durante el cuarto período, Boston llegó a colocarse hasta 12 puntos por delante. Los Knicks respondieron con una racha de 9-0 liderada por Towns y Landry Shamet, mientras que un triple de Josh Hart y un lanzamiento de media distancia de Jalen Brunson acercaron a los visitantes a un solo punto.

Towns terminó con 22 puntos y 10 rebotes, mientras que Anunoby registró 20 unidades y 10 capturas. Brunson agregó 19 puntos, aunque convirtió siete de sus 17 lanzamientos y repartió cuatro asistencias, con tres pérdidas de balón. Hart finalizó con 10 puntos y 12 rebotes.

Nueva York busca su primera victoria de la temporada

Con este resultado, los Knicks se convirtieron en el primer campeón defensor de la NBA que comienza la temporada siguiente con un balance de 0-2 desde los Dallas Mavericks, que arrancaron con marca de 0-3 en la campaña 2011-2012.

La franquicia neoyorquina tendrá la oportunidad de cambiar su rumbo este domingo, cuando regrese al Madison Square Garden para enfrentarse al Orlando Magic e intentar conseguir su primera victoria de la temporada 2026-2027.