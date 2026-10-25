María Corina Machado regresa a Venezuela tras varios intentos: “Estoy aquí. Con ustedes”

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, regresó a su país este domingo tras salir en diciembre de 2025, y reapareció públicamente en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, durante una ceremonia religiosa, así lo confirmó su plataforma política, Comando Con Vzla.

La noticia fue comunicada inicialmente por la propia dirigente política. Mediante su perfil oficial en la red social X, Machado notificó a sus seguidores publicando: “Estoy aquí. Con ustedes”.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

#AHORA | @MariaCorinaYA llega a la Iglesia de Santa Rosa, en #Lara, para agradecer a la Divina Pastora por su regreso a Venezuela, luego de diez meses fuera del país.



¡Con fe y de la mano de Dios, se reencuentra con los venezolanos y su tierra!



Bienvenida, @MariaCorinaYA, tu? pic.twitter.com/Cfuv0BwYmD — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) October 25, 2026

Simultáneamente, Edmundo González, excandidato en los comicios de 2024, ratificó la información empleando la misma plataforma digital: “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano”.

“Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, agregó González.

Gestión diplomática y respaldo internacional

La logística para garantizar este regreso requirió articulación externa. De acuerdo con la información difundida en la plataforma X por David Alandete, periodista del medio español ABC, el traslado se logró tras múltiples coordinaciones multilaterales.

“María Corina Machado ya está en Venezuela y reaparecerá en minutos en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto. Su regreso ha sido posible gracias a una operación diplomática en la que han participado varios países y que ha contado con el conocimiento de Estados Unidos. Hace dos semanas pregunté a Trump por su regreso y me respondió que todo iba a salir bien. El plan ya estaba en marcha. Sin el visto bueno de Washington, esta operación no habría sido posible”, señaló el periodista.

Antecedentes de su viaje a Noruega en 2025

Machado permaneció inactiva públicamente por 16 meses después de las elecciones de 2024. Su salida del territorio se ejecutó en diciembre de 2025 a través de una ruta marítima nocturna hacia la isla de Curazao, para luego tomar un vuelo comercial hacia Oslo, Noruega.

El propósito de esta movilización fue la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Debido a controles de seguridad que retrasaron su itinerario, su hija recibió el galardón en su representación durante el acto oficial europeo.