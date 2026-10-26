La organización del Balón de Oro aclara error tras la filtración de supuestos finalistas

A pocas horas del inicio de la gala del Balón de Oro 2026 en el céntrico teatro London Palladium, la organización del prestigiado galardón se vio envuelta en una severa polémica organizativa tras publicar por error en su sitio web oficial tres artículos detallados con los perfiles de Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane presentándolos como los finalistas y ganadores del premio.

La metedura de pata digital ocurrió cerca de cuatro horas antes del horario fijado para la ceremonia. Los artículos, que repasaban exhaustivamente los títulos, goles y asistencias de los tres futbolistas durante la temporada.

Ante el revuelo masivo en redes sociales y medios internacionales, la organización emitió un comunicado de emergencia para desligar la publicación del fallo definitivo: “Los perfiles de algunos nominados han sido publicados por error en internet. Estos artículos estaban preparados de antemano para todos los nominados y no deben considerarse de ninguna manera como una indicación de los resultados finales”.

Para añadir más dramatismo a la jornada en la capital británica, la organización anunció un retraso de 30 minutos en el inicio de la ceremonia protocolaria (originalmente programada para las 8:00 p.m. hora de Inglaterra) debido a problemas de tráfico y demoras en la llegada del autobús y las comitivas de los futbolistas nominados al recito.

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