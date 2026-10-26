Trump cuestionó triunfo de Lula en Brasil y afirmó que usó el “manual de Joe Biden”

El presidente Donald Trump cuestionó públicamente la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral de Brasil frente al senador Flávio Bolsonaro el domingo, en el que desestimó la validez del resultado y comparó el desarrollo de las votaciones en el país sudamericano con las elecciones presidenciales de 2020.

A través de su plataforma de Truth Social, el jefe de Estado norteamericano afirmó que sectores políticos apelaron a maniobras irregulares para revertir la tendencia inicial registrada en la primera vuelta electoral.

“Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden; Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda, pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen”, señaló.

Escrutinio oficial del Tribunal Superior Electoral

El pronunciamiento de la Casa Blanca se produjo de forma posterior a las certificaciones difundidas por el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, organismo encargado del recuento. Según la información de la institución electoral, Lula da Silva aseguró la victoria presidencial con el 51.74% de los votos válidos.

Por su parte, el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, obtuvo el 48.26% de las preferencias en las urnas. Los datos oficiales del organismo arbitral confirmaron el resultado definitivo y sellaron la contienda en el territorio brasileño.

Impacto diplomático y contexto actual

Las valoraciones realizadas por la administración estadounidense introducen puntos de fricción en las relaciones bilaterales entre la Casa Blanca y el gobierno de Brasilia, prolongando el distanciamiento con la gestión de Lula da Silva, informó EFE.

Esta postura del mandatario republicano se produce en un escenario donde Estados Unidos se aproxima a sus comicios de medio mandato, período en el cual Trump busca consolidar su respaldo político interna y externamente.

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