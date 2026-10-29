Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 28 de octubre al 4 de noviembre

“Tricks and Treats” en Bryant Park

El viernes 30 de octubre, de 4 a 6 pm, el Bank of America Winter Village en Bryant Park celebrará “Tricks and Treats”, una actividad gratuita de Halloween para niños y familias. En The Deck habrá un espectáculo de magia con Chris Capehart a las 4 pm y una presentación científica de Crazy Science a las 5 pm. En Le Carrousel se ofrecerán pintacaritas, decoración de calabazas y manualidades. También habrá paseos temáticos por $5. Los asistentes podrán recoger bolsas gratuitas para pedir dulces en los comercios participantes, hasta agotar existencias. Más información: BryantPark.org.

Halloween event at Le Carrousel in Bryant Park and Winter Village

El Wollman Rink abre sus pistas

La temporada de patinaje sobre hielo acaba de comenzar en Wollman Rink, una de las pistas más populares de Nueva York, ubicada en Central Park. Y para celebrar la apertura, el recinto ofrecerá un fin de semana de entrada y alquiler de patines gratuitos este sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. La iniciativa permitirá a visitantes de todas las edades disfrutar de esta tradicional actividad invernal sin costo. Durante ambas jornadas también habrá obsequios, como chocolate caliente y dulces. El sábado, con motivo de Halloween, los asistentes podrán patinar disfrazados y sumarse a una celebración especial. La programación de esta temporada también incluye noches de cine para toda la familia. Los jueves seleccionados se proyectarán películas al aire libre en el área Overlook, donde el público podrá llevar sillas plegables, mantas y almohadas para disfrutar de las funciones. Habrá palomitas de maíz y chocolate caliente gratis, hasta agotar existencias. La cartelera comienza hoy jueves 29 de octubre con “Minions & Monsters”. Para consultar horarios, reservar entradas y conocer la programación completa, visite: https://wollmanrinknyc.com.

Cortesía: Wollman Rink

Halloween en el Museo de Brooklyn

Este sábado 31 de octubre, de 11:30 am a 4 pm, el Brooklyn Museum (200 Eastern Parkway,?Brooklyn) celebrará su “Halloween Family Day: Art, Treats, and Beats”, una actividad familiar con arte, música, baile y dulces. Los asistentes podrán recorrer las galerías en una búsqueda de sellos y golosinas, crear obras inspiradas en caricaturas japonesas y recibir retratos de sus disfraces al estilo chibi, realizados por un artista local. También habrá una fiesta y desfile de disfraces con la participación de Vashtie Kola. Se recomienda asistir disfrazado. La actividad está incluida con la entrada al museo. Más información: https://www.brooklynmuseum.org.

Foto: Kelly Taub

“Halloween Bash” en El Bronx Music Hall

Este sábado 31 de octubre, el Bronx Music Hall (438 East 163rd Street, Bronx) celebrará el “BOOgie Down Bronx Halloween Bash”, en honor al 53 aniversario del Nuyorican Poets Cafe. De 3 a 6 pm, las familias disfrutarán de una jornada gratuita con búsqueda de dulces bajo techo, cuentos bilingües, pintacaritas, desfile infantil de disfraces, micrófono abierto y retratos familiares. De 6 a 9 pm habrá una celebración del Día de los Muertos con un altar dirigido por Viajero. Además, de 7 a 9 pm, Bobby Sanabria y Sexteto Ibiano presentarán PoeRican, un espectáculo de jazz latino inspirado en Edgar Allan Poe. Más información:https://bronxmusichall.org.

Foto:BMH

¡Viva Pinocho! regresa al Teatro SEA

Teatro SEA estrenará ¡Viva Pinocho!, este sábado 31 de octubre, a las 3 pm, en el Clemente Center (107 de Suffolk Street). La obra, escrita y dirigida por Manuel Morán, reinterpreta el clásico cuento italiano a través de la historia de un joven inmigrante mexicano que busca un hogar en Estados Unidos. La puesta combina máscaras, marionetas, teatro de sombras, luz negra, animación y música con ritmos mexicanos. Para celebrar Halloween, los menores de 12 años disfrazados de Pinocho entrarán gratis, mientras que quienes lleven otros disfraces recibirán un 50% de descuento. Las funciones continuarán los sábados a las 3 p.m. hasta diciembre. Boletos: https://ci.ovationtix.com/27335/production/1280228.

Foto: Cortesía Teatro SEA

Halloween con baile y arte en el Whitney

El sábado 31 de octubre, de 11 am a 3 pm, el Museo Whitney (99 Gansevoort Street) celebrará Halloween con actividades para toda la familia. Boogie Baby NYC ofrecerá una fiesta de baile diurna con música del DJ neoyorquino Stretch Armstrong y maquillaje artístico a cargo de Illuminated Faces. Además, el Halloween Open Studio invitará a los visitantes a recorrer las galerías, crear obras inspiradas en la exposición Roy Lichtenstein: Like New y disfrutar de música y baile. Se recomienda asistir disfrazado. Ambas actividades están incluidas en la entrada al museo y son aptas para todas las edades. Más información: whitney.org/halloween2026.

Foto:Whitney Museum

Halloween en el South Street Seaport

Este sábado 31 de octubre, el South Street Seaport Museum ofrecerá actividades gratuitas para celebrar Halloween en el Pier 16, Manhattan. De 11 am a 4 pm, la feria Healthful Halloween Fair, organizada con Mommy Poppins, tendrá manualidades temáticas y muestras gratuitas de golosinas saludables. A las 2 pm se realizará un desfile de disfraces con premios, seguido de una jornada de pedir dulces por los comercios del vecindario, de 3 a 5 pm. Además, al mediodía, el museo organizará un club de lectura gratuito sobre All That Is Wicked, de Kate Winkler Dawson, a bordo del barco histórico Wavertree. Se recomienda registrarse con anticipación. Más información: southstreetseaportmuseum.org/halloweekend/.

Foto: Cortesía South Street Seaport Museum

El 50 aniversario del “Village Halloween Costume Ball”

Theater for the New City celebrará, este sábado 31 de octubre, la edición número 50 de su tradicional “Village Halloween Costume Ball”, en el 155 de First Avenue, entre las calles East 9th y 10th, Manhattan. De 3 a 7 pm habrá actividades gratuitas al aire libre, espectáculos y un concurso de disfraces para niños. De 7 pm a medianoche, la celebración continuará dentro del teatro con música, danza, cabaret, actuaciones y una competencia de disfraces con premios. La entrada al programa interior cuesta $20. Es obligatorio asistir disfrazado o con vestimenta formal. Información y boletos: (212) 254-1109 o www.theaterforthenewcity.net.

Foto: Jonathan Slaff

Acceso gratis a Edge y Vessel para corredores

Los participantes del TCS New York City Marathon, que tendrá lugar este domingo 1 de noviembre, podrán disfrutar de entrada gratuita a Edge y Vessel, dos de las atracciones de Hudson Yards, del 29 de octubre al 5 de noviembre. Para acceder sin costo, los corredores deberán presentar su número de competencia o la medalla de finalista en el mostrador de atención al visitante de Edge o en la taquilla de Vessel. Ambas atracciones están a pocos pasos del Javits Center, donde se realiza la Expo del Maratón y se entregan los números de carrera. Los familiares y amigos también podrán obtener un 20% de descuento utilizando el código MARATHON20 al reservar en línea o presencialmente. Más información: https://www.edgenyc.com y en https://www.vesselnyc.com.

Foto: Cortesía Edge

Monstruos al estilo de Tim Burton

El hotel W New York–Times Square celebrará Halloween este sábado 31 de octubre, desde las 8 pm, con una fiesta inspirada en el universo oscuro y fantástico del cineasta Tim Burton. La experiencia incluirá una conversación con el editor cinematográfico Jay Prychidny, conocido por su trabajo en Beetlejuice, Beetlejuice y Wednesday, seguida de preguntas del público. También habrá demostraciones en vivo de creación de criaturas con efectos visuales, proyecciones de películas, música de DJ, concurso de disfraces y cócteles temáticos. El evento es exclusivo para mayores de 21 años. Boletos: www.eventbrite.com/e/tim-burton-after-dark-halloween-at-w-tickets-1994714853824.

Foto: Shutterstock

Rawayana en el Barclays Center

Rawayana, una de las agrupaciones más innovadoras y populares de América Latina en la actualidad, gracias a su espectáculo en vivo de alta energía y a su fusión de ritmos caribeños con funk, reggae, soul, house y rock, llega al Barclays Center este sábado 31 de enero. La gira “¿Dónde Es El After? World Tour” lleva al escenario el más reciente álbum de estudio de la agrupación venezolana ganadora del GRAMMY y del Latin GRAMMY. A las 8:00 pm. Entradas disponibles en: https://www.livenation.com.

Foto: Cortesía

Día de Muertos en el Lincoln Center

Lincoln Center celebrará el Día de Muertos, este domingo 1 de noviembre, a las 6 pm, en el David Rubenstein Atrium (1887 de Broadway, Manhattan). La actividad incluirá una presentación musical de Guachinangos, agrupación que combina son jarocho, cumbia, champeta, rancheras y otros ritmos latinoamericanos. En colaboración con Mano a Mano: Mexican Culture Without Borders, el público podrá contribuir a una ofrenda comunitaria llevando copias de fotografías, cartas y notas para honrar a sus seres queridos fallecidos. La celebración se realiza en colaboración con el México Now Festival. Gratis. Más información:https://www.lincolncenter.org.

Foto: Camila Vinasko

Pedro Fernández en el Madison Square Garden

El cantante Pedro Fernández, quien está por cumplir 50 años de carrera, trae a Nueva York su gira ‘Ave Fénix Two’r’. El miércoles 4 de noviembre, el artista mexicano se presentará en el Infosys Theater en Madison Square Garden para cantar sus famosos éxitos, tales como ‘El mariachi loco’, ‘Yo no fui’, ‘Yo soy el aventurero’ y ‘Amarte a la antigua’. A las 8:00 pm. Boletos: https://www.msg.com.