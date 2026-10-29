Identifican a agresor de Camavinga en el Clásico de Real Madrid – Barcelona

Los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) han identificado y sancionado administrativamente a la persona que intentó agredir al jugador del Real Madrid Camavinga y a otros del equipo blanco durante la celebración del segundo gol de su equipo en el clásico (1-2) jugado en el Camp Nou, según confirmó LaLiga este jueves.

LaLiga denunció los hechos ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras la disputa del partido el pasado día 25, dentro de la última jornada de LaLiga EA Sports, y los Mossos han denunciado los hechos al amparo de la Ley del Deporte.

Si la infracción se califica como grave, la multa puede oscilar entre 3,000 y 60,000 euros; si se considerara muy grave, entre 60,001 y 650,000 euros. En este caso, previsiblemente será considerada grave, ya que no se produjeron daños, según LaLiga.

Además de la multa, la sanción podría incluir la prohibición de acceder a recintos deportivos durante un periodo de entre seis meses y dos años y, en el supuesto de infracción muy grave, la prohibición sería de entre dos y cinco años.

LaLiga destacó que los servicios de seguridad del Barcelona han colaborado activamente con el cuerpo policial en la identificación del autor de los hechos, que forma parte de uno de los grupos de animación de la Grada 1957 y la información será trasladada a la Comisión de Disciplina del club para que adopte las medidas correspondientes.

?? CLAUSURA DE LA GRADA DEL CAMP NOU, YA.



DOS banderazos en la cabeza de Camavinga. DOS. Una agresión en toda regla.



Imaginad por un segundo que en el Bernabéu un aficionado agrede con un palo a un jugador del Barça…



La violencia contra un jugador no puede salir gratis? pic.twitter.com/OXH6LawDLC — Manu90Minuti (@mjss10) October 26, 2026

Agresión a Camavinga en celebración de gol

En el minuto 88 del partido, Mbappé marcó a puerta vacía el gol de la victoria del Real Madrid (1-2) después de una gran acción individual de Camavinga.

Varios jugadores madridistas fueron a abrazar al centrocampista francés y en grupo se dirigieron hacia uno de los fondos del campo, momento en el que aficionados del Barcelona arrojaron objetos a los futbolistas del equipo blanco y unos pocos consiguieron alcanzar a Camavinga con los mástiles de sus banderas.

Tras lo ocurrido, los jugadores del Real Madrid apartaron al jugador francés de la zona más cercana a la grada.