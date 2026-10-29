“In the Heights” se muda al corazón de Manhattan por tres semanas

El ritmo latino, el hip-hop y los sueños de una comunidad inmigrante vuelven a tomar protagonismo en Nueva York con el regreso de In the Heights, el exitoso musical creado por Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes. La producción comenzó su temporada en el New York City Center y permanecerá en cartelera hasta el 15 de noviembre.

Ganadora de cuatro premios Tony en 2008, incluida la distinción al mejor musical, la obra regresa con un nuevo elenco que busca conectar tanto con quienes conocen su historia como con una nueva generación de espectadores. Esta presentación especial, organizada como parte de la gala anual del teatro, recupera una historia profundamente vinculada con la identidad cultural de Nueva York.

La trama transcurre durante tres calurosos días de julio en Washington Heights, el vecindario del Alto Manhattan donde las tradiciones latinas, los desafíos económicos y las aspiraciones personales se entrelazan. Allí, Usnavi, propietario de una bodega, y sus vecinos enfrentan preguntas sobre sus raíces, el futuro y el verdadero significado de tener un hogar en un vecindario que cambia rápidamente.

Matte Martinez (centro) se mete en el personaje de Usnavi, un joven puertorriqueño dueño de una bodega./Foto:Valeria Terranova

La música y las letras de Miranda combinan hip-hop, ritmos latinos y sonidos tradicionales de Broadway, mientras que el libreto de Hudes desarrolla una historia de varias generaciones marcada por la familia, la ambición, el sentido de pertenencia y los sacrificios necesarios para alcanzar los sueños.

La nueva producción está dirigida por David Mendizábal, con dirección musical de Alejandro Senior y coreografía de Mayte Natalio. El elenco incluye a Matte Martinez como Usnavi, Jaci Calderon como Nina, Ashley De La Rosa como Vanessa, Linedy Genao como Daniela e Ivan Hernandez como Kevin. También participan Natalie Venetia Belcon, ganadora de un premio Tony, como Claudia, e Ishmael Gonzalez como Sonny.

“In the Heights inspiró a toda una generación de jóvenes artistas a verse sobre el escenario y a creer que una carrera en el teatro era posible para ellos”, afirmó Jenny Gersten, vicepresidenta y directora artística de Teatro Musical del NY City Center. “Es sumamente significativo poner ahora este querido musical en manos de David, Mayte y Alejandro, quienes están volcando todo su corazón en crear una compañía donde tantos intérpretes están viviendo un verdadero momento de revelación; y ver que eso suceda en el City Center, en el corazón de la ciudad de Nueva York, donde esta historia comenzó, lo hace aún más especial”.



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