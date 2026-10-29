Jokic llega a 200 triples dobles en su carrera y está cerca del récord de NBA

El serbio Nikola Jokic firmó su triple-doble número 200 en la NBA este miércoles ante los New Orleans Pelicans, a solo nueve del récord absoluto de 209 que tiene Russell Westbrook.

Jokic cerró el partido con 23 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias en el triunfo por 91-104 de sus Denver Nuggets en Nueva Orleans.

Fue el segundo triple-doble de la temporada para Jokic, que ha sido tres veces ‘MVP’ de la NBA (2021, 2022 y 2024).

Jokic se ha convertido en un especialista en los triples-dobles, con 34 en cada una de sus dos últimas temporadas. El serbio promedió, además, un triple-doble en las temporadas 2023-24 y 2024-25.

El mítico Russell Westbrook, que se retiró este verano, ostenta el récord absoluto de triples-dobles en la NBA, con 209, una marca que Jokic está llamado a superar en las próximas semanas.

El tercero, relegado con 181, es el legendario Oscar Robertson.

76ers de LeBron ganaron ante un Indiana sin Halliburton

Los Philadelphia 76ers derrotaron este miércoles a los Indiana Pacers por 109-114, coincidiendo con la nueva lesión de Tyrese Haliburton, que estará al menos dos semanas de baja por una lesión en los isquiotibiales.

Haliburton, fuera de las pistas toda la temporada pasada por una rotura del Aquiles, había jugado los cuatro primeros partidos de esta campaña, en los que promedió 21,3 puntos y 9,5 asistencias, antes de volver a quedar fuera de las pistas por lesión.

Tyrese Maxey fue el mejor de los 76ers con 27 puntos. Embiid (21 puntos y 11 rebotes), Brown (20 puntos y 10 rebotes) y James (13 puntos y 10 asistencias) se llevaron sendos dobles-dobles de Indianápolis. Anfernee Simons aportó otros 20 puntos.

Para los Pacers, Pascal Siakam terminó con 26 puntos y 11 rebotes, Andrew Nembhard con 18 puntos y 14 asistencias y Aaron Nesmith otros 18 puntos. Kelly Oubre Jr. terminó con 15 puntos en su primer duelo contra su exequipo.

Con esta victoria, los 76ers se sitúan en lo más alto del Este, con un balance de 4-1, mientras que los Pacers quedan con un registro de 2-3