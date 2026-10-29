William Contreras, tercer venezolano en llevarse el MVP de la Serie Mundial
William Contreras se une a Salvador Pérez y a Pablo Sandoval como los venezolanos en ganar el MVP de Serie Mundial
El venezolano William Contreras, estrella de los Cerveceros de Milwaukee, fue elegido este miércoles como Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial ganada por su franquicia 4-1 a los Rays de Tampa Bay.
“Ya lo dije, no tengo palabras. Estoy agradecido con mis compañeros, con Pat Murphy, con mis lanzadores. Amo a estos chicos”, afirmó Contreras tras recibir el premio.
Los Cerveceros ganaron por 1-4 este miércoles el quinto partido de la Serie Mundial y conquistaron el primer título de su historia.
Contreras fue protagonista con un doble en la sexta entrada que impulsó a Christian Yelich para el 3-0. Poco después, el venezolano anotó la cuarta carrera gracias a un elevado de sacrificio de Cooper Pratt.
“Gracias a mis compañeros, a los lanzadores. Estoy muy orgulloso. ¡Vamos, Cerveceros!”, concluyó el venezolano.
William Contreras, el tercer venezolano en llevarse el MVP de la Serie Mundial
Contreras se une en la lista a Pablo Sandoval (2012) y a Salvador Pérez (2015) como los venezolanos en ganar esta distinción.
Además, Contreras y Pérez lo hicieron como receptores de sus respectivos equipos. República Dominicana es el país latinoamericano con más MVP de Serie Mundial con 5 y detrás está Venezuela con 3.
William Contreras tuvo un promedio de bateo de .381 con 8 hits, 4 carreras impulsadas y 2 carreras anotadas en 5 juegos en la Serie Mundial de 2026.
El receptor venezolano fue protagonista también a la defensiva detrás del plato sacando a corredores intentando robar base, así como un manejo casi perfecto del ABS y del pitcheo de Milwaukee.
William Contreras también forma parte de la lista de los jugadores que quedaron campeones de Serie Mundial y del Clásico Mundial de Béisbol en la misma temporada.
En esa lista también está Antonio Senzatela, Ángel Zerpa y el jardinero Jackson Chourio.