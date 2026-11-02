Investigan filtraciones y apuestas sospechosas en el Balón de Oro 2026

Los organizadores del Balón de Oro han anunciado este lunes el inicio de investigaciones internas y la presentación inminente de una denuncia formal ante la justicia tras detectar presuntas filtraciones del palmarés de la edición 2026 y una inusual actividad de apuestas financieras registradas de forma previa a la gala celebrada en el London Palladium.

El grupo editorial francés Amaury, propietario de la revista France Football y del prestigioso trofeo, hizo público un comunicado oficial en el que subrayó que asume con “máxima gravedad” las acusaciones de filtraciones “potencialmente fraudulentas”, las cuales comprometen la integridad de la máxima distinción individual del fútbol mundial. Las alarmas saltaron tras detectarse volúmenes de apuestas atípicos en la plataforma especializada de mercados predictivos Polymarket, donde diversos usuarios acertaron con precisión milimétrica la combinación exacta del Top 5 masculino encabezado por el británico Harry Kane (1.055 pts) por encima de Kylian Mbappé (1.027 pts).

El exdirector de la publicación francesa, Pascal Ferré, recordó a la emisora RMC que el protocolo de confidencialidad reforzado para esta edición limitaba el conocimiento estricto del ganador a tan solo cinco personas en todo el mundo, antes de que el sobre fuese abierto en el escenario londinense por el legendario delantero brasileño Ronaldo Nazário. La organización busca ahora esclarecer responsabilidades y verificar si existió una brecha en la cadena de custodia de las votaciones.