Salvador Zerboni es el nuevo eliminado en “Juego de Villanos”

El nuevo reality de Telemundo, “Juego de Villanos“, está presentando una dinámica diferente al resto y es que siguen saliendo los competidores que se consideran de los más fuertes. En esta oportunidad, el nuevo eliminado fue el actor Salvador Zerboni.

Esto se debe principalmente a que acá los que deciden quiénes siguen en carrera por el premio son los mismos participantes, al contrario de lo que sucede con otras competencias, donde el público tiene esa potestad y, por ende, se rigen por los más fuertes, en teoría.

¿Salvador Zerboni fue traicionado?

En la villa villana ya se formaron algunas alianzas y, aunque Zerboni creía que algunos estaban de su lado, a la hora de decidir quién se iría, algunos optaron por él (Zerboni), como fue el caso de Alex Caniggia, quien le había prometido que lo ayudaría a seguir en competencia.

Salvador Zerboni se convirtió en el cuarto eliminado de esta primera temporada, aunque aseguró que regresará, con mucha seguridad. El mexicano perdió la batalla contra el pequeño Miguelito y Plutarco, con quien tuvo la disputa final.

Así va la lista de participantes que han abandonado “Juego de Villanos”

Sandra Itzel

Yina Calderón

Álex Ghita

Salvador Zerboni.

¿Estaba creciendo el amor entre Aleska y Salvador?

Algo que pudo haber resultado lamentable para el actor fue que en los últimos días aparentemente estaba naciendo una relación que podía ir un poco más allá de la amistad entre él y Aleska.

Aunque a estas alturas, no se sabrá si se trató de algo real, o simplemente otra de sus estrategias para sumar más votos con la misión de salvarse, algo que no consiguió.

Lo cierto es que pasan los días y en “Juego de Villanos” van creciendo las divisiones y a su vez las alianzas, aunque es evidente que cada quien está jugando por su propio beneficio.

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