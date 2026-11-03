Votantes hispanos de NYC acudieron a las urnas con el bolsillo y la inmigración en mente

No hubo largas filas ni el bullicio de promotores del voto que acompañó otras contiendas. Hubo, en cambio, un flujo constante de electores y pequeñas filas en algunos centros al marcar las 5:30 de la tarde. Esa fue la escena este martes en al menos seis centros de votación de la ciudad de Nueva York, en unas elecciones de medio término en las que todo apunta a que el alto costo de la vida y las acciones migratorias de la Administración de Donald Trump pesaron en las decisiones de un grupo de hispanos sufragantes entrevistados por El Diario.

En los centros visitados en Washington Heights, en el Alto Manhattan, uno de los principales núcleos de la comunidad dominicana de la ciudad, la calma en los accesos contrastaba con la intensidad de las preocupaciones que los votantes expresaban al salir. Durante los períodos de observación no se registraron filas, pero tampoco pausas prolongadas en la llegada de electores.

“Yo espero que los latinos hayan salido a votar con conciencia. Aquí están sucediendo cosas que a mí no me gustan y que tienen a muchos sufriendo. Primero, lo caro que está todo y, segundo, esa maldad de estar tratando a todos los migrantes como si fueran unos delincuentes. Eso tiene que cambiar“, indicó Paúl Guzmán, un dominicano de más de 50 años residente en la Gran Manzana.

Ambos asuntos referidos por Paul surgieron de forma recurrente en las conversaciones informales con electores hispanos a las afueras de los centros.

La preocupación por los precios que expresaron los votantes coincide con lo que analistas y estrategas latinos observan a escala nacional. Según un reportaje de CBS News, “la economía es el principal factor que mueve a este electorado en estos comicios”.

Para Tereza Ortiz, una puertorriqueña de 80 años, el dolor de piernas y la movilidad reducida no eran razón suficiente para quedarse en casa. La exeducadora aseguró que podía perderse cualquier otra actividad, pero no la oportunidad de expresar su opinión en las urnas.

“Hay que ponerle el freno a ese ataque que hay contra los más pobres. Nos quieren quitar hasta el seguro médico. Y eso es una maldad para personas como yo, que desde que pisamos este país hace 50 años lo que vinimos fue a trabajar. Voté casi ciega como estoy, pero voté”, relató.

Sus palabras expresaban un temor personal sobre la protección social y el acceso a la atención médica, un asunto que para ella, daba a los adultos mayores razones adicionales para participar.

También hubo motivaciones en otra dirección. La puertorriqueña Gabriela Valdivieso afirmó que votó “contra el extremismo socialista y contra quienes pretenden normalizar que los niños se cambien de sexo”. Su declaración reflejaba el peso de las disputas ideológicas y culturales en su decisión, frente a otros votantes que centraron sus explicaciones en los precios, la inmigración o la cobertura médica.

En los centros recorridos, esas diferencias se expresaban sin grandes concentraciones en las aceras. La escena era más discreta: electores que entraban, votaban y salían, algunos con dificultad para caminar, pero con muchas ganas de hacerse escuchar.

Yo espero que los latinos hayan salido a votar con conciencia. Aquí están sucediendo cosas que a mí no me gustan y que tienen a muchos sufriendo. Primero, lo caro que está todo y, segundo, esa maldad de estar tratando a todos los migrantes como si fueran unos delincuentes. Eso tiene que cambiar", Paúl Guzmán – Residente del Alto Manhattan

Más de un millón de electores

Según las actualizaciones de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York en su cuenta de X, recogidas durante esta cobertura, al mediodía la participación acumulada en los cinco condados superaba los 1.1 millones de electores.

Hacia las 3:00 p.m., Brooklyn encabezaba el volumen reportado, con más de 430,000 participantes, seguido por Manhattan, con más de 344,000.

La movilización ya había mostrado señales de crecimiento durante los nueve días de votación anticipada. Entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre acudieron presencialmente 690,526 electores, según el registro no oficial de la Junta Electoral. En el mismo período de las elecciones de medio término de 2022 participaron 432,634, lo cual significa un aumento de aproximadamente 59.6%.

El informe anual de la Junta Electoral registra 1,820,157 votantes en toda la elección de 2022, el 38% de los inscritos. En 2018 fueron 2,137,624 (cerca del 47%), y en 2014, 1,042,968 (alrededor del 25%). La última elección de medio término dejó así una caída de unos 317,000 participantes frente a 2018.

Como advierten los analistas el balance definitivo permitirá establecer si el impulso de la votación anticipada se tradujo en una mayor participación total.

Hasta las 3 de la tarde de este martes más de 344,000 residentes de Manhattan ya habían sufragado. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

¿Qué escogían los neoyorquinos?

La boleta reunía decisiones sobre la gobernación del estado de Nueva York, la representación en el Congreso en Washington y el funcionamiento de la ciudad.

Los neoyorquinos elegían gobernador y vicegobernador, fiscal general y contralor estatal, además de representantes a la Cámara federal, senadores estatales y miembros de la Asamblea. Según el lugar de residencia, también figuraban cargos judiciales y otras contiendas locales. En la ciudad de Nueva York, además, había cinco propuestas de enmienda sometidas a consulta.