Chada: el sabor de las calles de Bangkok conquista el West Village

La cocina tailandesa tiene un lugar especial entre los paladares que buscan sabores intensos, aromas exóticos y combinaciones capaces de despertar todos los sentidos. Y en el West Village, Chada propone un viaje directo a Bangkok, reinterpretando la esencia de sus populares puestos callejeros en una experiencia gastronómica sofisticada y llena de personalidad.

El restaurante, que ha ganado popularidad entre los amantes de la comida tailandesa en la ciudad, es el proyecto de Praonnut “Pim” Udompanit, quien quiso recrear algo más que los sabores de su país: también buscó transmitir su hospitalidad, su cultura y ese espíritu festivo que caracteriza las reuniones alrededor de una buena mesa en Tailandia.

Al frente de la cocina está el chef Sira “Don” Dechasawas, quien toma recetas tradicionales de la comida callejera y les imprime un toque contemporáneo, sin perder de vista los ingredientes y sabores que definen esta gastronomía.

La decoración del lugar mezcla aspectos tradicionales con elementos modernos. /Foto: Chada Restaurant

Entre los platos que identifican la propuesta está el Gai Nakon, un pollo tailandés a la parrilla marinado durante 24 horas con una mezcla de 10 hierbas y especias, que se sirve acompañado de ensalada fresca de papaya y tres salsas que ofrecen distintas intensidades: la tradicional Nam Jim Jaew, con tamarindo, chile tostado y arroz; una salsa dulce de chile y otra de mariscos con lima, ajo y pequeños chiles tailandeses.

Otra preparación que merece atención es el Thai Countryside Beef, inspirado en el tradicional neua dad deow, un popular tentempié callejero elaborado con carne marinada y secada al sol. Aquí se presenta con cortes de strip loin, salsa jaew y hojas aromáticas de lima kaffir.

La carta también incluye opciones como el Pan Seared Duck Breast Green Curry, una pechuga de pato acompañada de curry verde de coco, albahaca tailandesa, berenjena y chile rojo; el Tamarind Prawn Pad Thai y el Short Rib Panang Curry. Para terminar, el Ice Cream Bo-Ran ofrece una versión tradicional del helado de coco tailandés servido dentro de un suave panecillo.

El restaurante es el proyecto de Praonnut “Pim” Udompanit, con recetas tradicionales de la comida callejera con un toque contemporáneo./Foto: Chada Restaurant

Pero la experiencia de Chada no termina en la cocina. Su programa de bebidas, desarrollado por el mixólogo Teddy Chantarasombat junto al gerente del bar, Pattakan “Limon” Rumsanthia, incorpora siete cócteles de autor inspirados en la mitología tailandesa y el Ramakien, el poema épico cuyas ilustraciones decoran las paredes del establecimiento.

Entre ellos destacan el Golden Rama, preparado con ron blanco, lima makrut, manzana verde y Midori; el Hanuman, que combina ginebra con el característico aroma del pandan, y el Apsara Epic, una mezcla de tequila infusionado con albahaca, whisky de centeno, Cointreau, yuzu y aceite de chile.

El programa de bebidas fue desarrollado por el mixólogo Teddy Chantarasombat junto al gerente del bar, Pattakan “Limon” Rumsanthia./Foto: Chada Restaurant

El nombre Chada hace referencia a las coronas doradas que tradicionalmente utilizan las mujeres tailandesas durante las ceremonias. Esa herencia cultural también se refleja en su decoración, concebida por Pim Udompanit junto a Natida “Cherry” Uavongpravit, de Studio P95. El diseño evoca la majestuosidad del Gran Palacio de Bangkok mediante arcos ceremoniales, detalles de madera, iluminación inspirada en templos y una espectacular barra con mosaicos de vidrio de colores.

Chada está ubicado en el 260 6th Ave, West Village, New York, NY 10014. Reservas: www.chadanewyork.com