¿Impedido de salir debido al mal clima? Estos 4 consejos pueden ayudarle a planificar unas “vacaciones cerca de casa” de temporada navideña

Los viajes de vacaciones pueden ser emocionantes, pero el clima invernal, los aeropuertos llenos de gente y un itinerario repleto a veces pueden hacer que la idea de quedarse en casa sea mucho más atractiva.

Si aún desea escaparse sin darse la molestia de desplazarse, considere unas “vacaciones caseras”.

Al permanecer cerca de casa, puede experimentar la Ciudad de Nueva York desde una perspectiva nueva sin el estrés de un viaje largo. Ya sea que reserve una noche en un hotel local, visite un nuevo vecindario o, aquella atracción emblemática que ha estado en su lista de tareas pendientes, puede hacer que quedarse en casa (o cerca de ella) sea una verdadera escapada.

Aquí tiene 4 consejos que puede usar para crear unas “vacaciones” increíbles esta temporada:

1. Trate su ciudad natal como un destino

Un tema común en las atracciones de los alrededores es que probablemente estén más llenas de turistas que de lugareños. Si ese popular museo, tour u atracción siempre están “ahí”, puede ser fácil aplazar la visita “para después”.

Unas vacaciones caseras ofrecen una gran oportunidad para acercarse a ese tipo de lugares en la Ciudad de Nueva York como si fuera un turista. Empiece haciendo una breve lista de lugares o experiencias que siempre haya querido probar o visitar. Puede incluir un museo, un mercado de vacaciones, un sitio histórico, un restaurante o un vecindario, o puede asistir a una actuación o participar de una tradición de finales de otoño o invierno en su área.

“Unas grandes vacaciones caseras comienzan cuando trata a su ciudad natal como un verdadero destino: reserve una experiencia “como punto de partida”, quédese en un lugar que le ayude a disfrutar de un nuevo paisaje y deje espacio para la espontaneidad”, dijo Steve Orens, Presidente de FROSCH by Chase Travel, una agencia de viajes líder. “Mi consejo favorito para unas vacaciones cerca de casa es que sea fácil para usted mismo: elija un área para caminar, planifique una actividad central por día y deje que el hotel haga el trabajo pesado: camas calientes, descansos rápidos y menos logística”.

2. Pase la noche fuera

Una estancia de hotel puede proporcionar un cambio de paisaje que le haga sentir que está disfrutando de una verdadera escapada.

Considere un hotel tradicional, un hotel con alojamiento y desayuno o un hotel de alquiler donde pueda caminar hasta restaurantes, tiendas, entretenimiento o actividades de vacaciones. Un hotel de primer nivel también puede ser la pieza central de su estancia, permitiéndole disfrutar de excelentes restaurantes, gimnasio, servicios de spa u otros servicios.

Si desea una experiencia más tranquila y relajada, encuentre un hotel “en un lugar tranquilo”, pero cercano, para disfrutar de la calma y sonidos de la naturaleza.

3. Sea flexible

Si su horario lo permite, planifique su estancia vacacional para un día de semana o un período menos concurrido, como los días entre Navidad y Nochevieja, en lugar de un fin de semana concurrido. Las tarifas de hotel a mediados de semana tienden a ser más baratas, y puede ser más fácil conseguir una reserva de restaurante o entradas para espectáculos. Los lugares suelen estar menos llenos durante la semana, lo puede facilitar el desplazamiento.

Reserve algunas actividades con anticipación para ahorrar dinero, pero manténgase abierto a oportunidades espontáneas una vez que llegue a su destino. Es posible que encuentre excelentes ofertas de última hora.

4. Pruebe algo nuevo

Incluso si cree que ha visto todo lo que su ciudad natal tiene para ofrecer, siempre hay algo nuevo para explorar o descubrir.

Visite un vecindario por el que suele conducir, visite tiendas o negocios locales o pruebe un nuevo tipo de cocina en un restaurante en el vecindario.

A veces, lo “viejo” puede volver a ser nuevo durante las fiestas, así que si desea volver a sus restaurantes favoritos y otros lugares populares, hágalo con una nueva perspectiva. Pida del menú navideño del restaurante o dé un paseo para disfrutar de las luces, decoraciones y actividades de temporada.

Otros consejos útiles

Aunque quedarse en casa puede eliminar los principales costos de viaje, los gastos pueden acumularse rápidamente. Elabore un presupuesto para vacaciones en casa y luego considere formas de ayudar a mantenerlo.

Darse “unas vacaciones cerca de casa” de forma “inteligente” son aquella que puede pagar cómodamente: elija fechas con mejores tarifas, reserve opciones flexibles y mantenga un pequeño colchón para sorpresas”, añadió Orens. “El objetivo de este tipo de vacaciones es disfrutar de un verdadero descanso. Incluso si está cerca de casa, desconéctese y encontrar momentos para darse un capricho. Ordene comida a la habitación, visite el spa o a el nuevo restaurante que haya estado en su lista de pendientes.

Si tiene puntos de recompensa de tarjetas de crédito o programas de lealtad, úselos para obtener una noche de hotel gratis o más barata. Los museos locales, las instituciones culturales y atracciones a menudo tienen descuentos para residentes, días de admisión a precio reducido u ofertas de temporada. Los calendarios comunitarios pueden proporcionar información sobre eventos gratuitos o de bajo costo, como conciertos de vacaciones, exhibiciones de luces, mercados, actividades del parque y otros eventos. Si las entradas de un concierto no se agotan normalmente, espere hasta el día anterior o el día de para comprarlas, ya que los precios pueden reducirse y ofrecer buenos asientos.

Con un poco de creatividad, podría encontrar que la Ciudad de Nueva York ofrece todo lo que desea en unas vacaciones caseras. Puede disfrutar de buena comida, nuevas experiencias y una escapada de su rutina diaria, todo cerca de casa.

Para obtener más sugerencias sobre bienestar financiero, visite https://www.chase.com/travel/guide

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