Así reaccionó Portugal en la retirada de Cristiano de la selección

Las repercusiones institucionales, deportivas y políticas surgieron tras la confirmación de la retirada definitiva de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal. Desde el seleccionador nacional Jorge Jesus hasta la cumbre del gobierno lusitano encabezada por el primer ministro Luís Montenegro, todos los estamentos de la nación se volcaron en mensajes de gratitud para reconocer la trayectoria de 23 años del astro de 41 años.

En rueda de prensa, Jorge Jesus se pronunció sobre el quiebre de la relación tras los roces surgidos en septiembre y la posterior renuncia del delantero. “La decisión es suya. Le pedí seguir conmigo antes de la primera convocatoria, pero toca aceptar su postura. Cristiano siempre va a ser una referencia de nuestra selección, de nuestro pueblo y de nuestra historia”, aseveró el técnico, quien coincidiera previamente con el atacante en el Al-Nassr. Asimismo, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), presidida por Pedro Proença, anunció la puesta en marcha de un homenaje de Estado para despedir la figura del histórico capitán.

Por su parte, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, compartió una emotiva imagen abrazando a la leyenda con un mensaje rotundo: “Cristiano, GRACIAS. Lo que hiciste en el campo por Portugal resonará en la eternidad”. A estas palabras se sumó el presidente de la Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, quien catalogó la huella del futbolista como “un símbolo de la identidad cultural del país cuyo recorrido es transversal a todas las culturas del planeta”.