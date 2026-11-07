Pronóstico del clima en Chicago para este sábado 7 de noviembre

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Por eso mismo, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 7 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de máxima y los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 50ºF (10ºC) de máxima y 50ºF (10ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 1 durante la primera mitad del día y del 1 durante la noche. Además, Asimismo, se prevén pocas nubes.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:30 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:38 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago tendremos nubes escasas. Se estima que la temperatura máxima sea de 57 grados Fahrenheit (14ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 43 (6 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 4% por la mañana, 1% por la tarde y 4% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima