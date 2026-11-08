Juez ordena a la ciudad de Nueva York entregar datos de residentes de un albergue al ICE

Un juez federal decidió que los funcionarios municipales de Nueva York deben entregar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los nombres y las fechas de nacimiento de las personas que están residiendo en un albergue para personas sin hogar en El Bronx, pese a los reiterados intentos de la ciudad por impedir la medida.

Lewis A. Kaplan, juez de distrito de EE.UU., ordenó el cumplimiento de una citación administrativa federal a través de una resolución de 12 páginas, en la que indicó que la ciudad “no ha demostrado que proporcionar esta lista suponga una carga excesiva”.

El juez señaló en su orden que el ICE sostuvo que la lista ayudaría a una investigación destinada a determinar si alguno de los residentes del refugio está sujeto a deportación.

Los funcionarios federales limitaron su petición a los nombres de aquellos residentes que cuentan con “ciertos antecedentes penales graves” y acordaron designar a un perito judicial para recopilar y facilitar únicamente los mencionados nombres.

“Dada la conformidad de la agencia con el uso de un perito judicial, y respetando la evaluación de la agencia de que los registros son pertinentes para su investigación legítima, el tribunal concluye que la citación versa sobre un asunto sustancial y relevante para la aplicación de las leyes federales de inmigración”, escribió Kaplan.

En un principio, en agosto del año pasado, el ICE presentó una citación ante la ciudad pidiendo los nombres completos y las fechas de nacimiento de todos los residentes de dos albergues municipales; no obstante, la ciudad se negó, tildando la petición como “una búsqueda de información improcedente, carente de cualquier propósito investigativo legítimo”.

Las autoridades federales revisaron su petición en diferentes momentos, pero la ciudad siguió rechazándola, alegando que la agencia está pidiendo “indebidamente” que el gobierno municipal hiciera una “costosa” investigación y que “requiere mucho tiempo” en su nombre.

La ciudad de Nueva York sostuvo que la petición era “más política que investigativa” y que pretendía “eludir y socavar” las leyes de “ciudad santuario”; sin embargo, el juez no estuvo de acuerdo, informó Daily News.

“Esta especulación carece de fundamento en el expediente”, escribió el juez. “Si bien la ciudad y el gobierno federal no coinciden en cuanto a la política migratoria, no hay nada en el expediente que sugiera, de manera suficiente, que el ICE intente identificar a migrantes con antecedentes penales graves por una razón distinta a la de hacer cumplir las leyes de inmigración”.

Las leyes de la “ciudad santuario” fueron aprobadas por la gestión del exalcalde Bill de Blasio en 2014. Estas limitan la comunicación y la cooperación entre las agencias federales y las agencias locales, incluidas las fuerzas del orden.

Kaplan dio un plazo de dos semanas para hacer un plan para la entrega de los nombres.

En octubre, un juez federal de Brooklyn desestimó una demanda presentada por el gobierno del presidente Donald Trump que buscaba poner fin a las protecciones de la “ciudad santuario” de la Gran Manzana para los inmigrantes irregulares.

La demanda, presentada en julio del año pasado, pedía una “orden judicial permanente” para eliminar las leyes locales que prohíben el uso de recursos municipales en tareas de control migratorio, e impiden que las agencias de la ciudad —como el Departamento Correccional y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD)— den cumplimiento a las órdenes de detención civil emitidas por los agentes de ICE y otras agencias federales.

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