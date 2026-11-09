Pronóstico del clima en Chicago, Illinois para este lunes 9 de noviembre

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Y como somos conscientes, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 9 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) y una mínima de 46 grados Fahrenheit (8ºC) . La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 6.84 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 06:33 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:36 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan cielos despejados. Se estima que la temperatura máxima sea de 61 grados Fahrenheit (16ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 46 (8 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 4% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima