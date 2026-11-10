Abren solicitudes para 304 planteles charter de Nueva York para el ciclo 2027-28

¿Es muy pronto para empezar a buscar información para el próximo periodo escolar? Pues no. Las familias de la ciudad de Nueva York ya pueden solicitar cupo para el año escolar 2027-28 en 304 planteles de escuelas públicas charter mediante una plataforma gratuita que permite presentar solicitudes a varios centros educativos con un solo formulario.

El New York City Charter School Center informó a través de un comunicado que el sistema incluye planteles de los cinco condados y que se incorporan más cada semana. La organización recomienda completar el proceso antes del 1 de abril de 2027.

La solicitud está disponible en diez idiomas: español, inglés, francés, árabe, criollo haitiano, chino, urdu, bengalí, coreano y ruso.

“Los estudiantes de la ciudad de Nueva York merecen tener opciones en la educación pública. Nuestro objetivo es facilitar al máximo que las familias investiguen y soliciten ingreso a escuelas públicas charter, para que puedan encontrar la escuela que mejor responda a las necesidades e intereses de sus hijos”, expresó James Merriman, director ejecutivo del Charter Center.

Las escuelas charter o autónomas son instituciones públicas financiadas por el Estado, pero cuya gestión recae en administraciones independientes regidas por un contrato o charter específico. Estos centros operan bajo un esquema de gratuidad y en situaciones donde la demanda supera la capacidad disponible, el ingreso de estudiantes se determina obligatoriamente a través de un proceso de lotería.

A diferencia de los modelos educativos tradicionales, estos planteles gozan de autonomía para estructurar sus esquemas administrativos, métodos pedagógicos y currículos académicos.

La temporada de solicitudes también incluye jornadas de puertas abiertas para que padres y representantes conozcan los planteles, sus programas y sus equipos educativos. Las familias pueden consultar un calendario centralizado con opciones de búsqueda por condado y grado escolar.

El Bronx concentró la mayoría de las solicitudes

De acuerdo con el comunicado, durante el proceso correspondiente al año académico 2026-27 se presentaron 28,625 solicitudes mediante la plataforma común.

El 64% correspondió a escuelas del Bronx, seguido por Manhattan, con 19%; Brooklyn, con 12%; Queens, con 4%, y Staten Island, con 1%.

Además, la organización indicó que el 19% de los solicitantes tenía un Programa de Educación Individualizado, conocido como IEP, y que el 30% se identificó como estudiante que aprende inglés, categoría denominada ELL.

Para el ciclo 2026-27, el Charter Center estima que estas escuelas atienden a unos 152,000 estudiantes, equivalentes a más del 16% de la matrícula de las escuelas públicas de la ciudad.

16% del alumnado público

La apertura de solicitudes para el período 2027-28 se produce en un sistema de escuelas chárter que, según estimaciones del Centro de Escuelas Chárter de Nueva York, comenzó el año escolar 2026-27 con unos 152,000 estudiantes, equivalentes a más del 16% del alumnado de las escuelas públicas de la ciudad.

Con la incorporación de cinco nuevas escuelas, el sector alcanzó 286 escuelas públicas chárter, distribuidas en aproximadamente 424 planteles en los cinco condados. La diferencia entre ambas cifras responde a que una misma escuela puede operar en varios campus.

Según la organización, alrededor del 89% de los planteles chárter programó el inicio de clases para mediados o finales de agosto, antes del comienzo del calendario de las escuelas públicas de distrito, con el propósito de ofrecer más tiempo de instrucción.

“El tiempo dedicado al aprendizaje importa”, afirmó Merriman, quien sostuvo que esas semanas adicionales ayudan a fortalecer las bases académicas y a contrarrestar la pérdida de conocimientos durante las vacaciones de verano.

Cómo solicitar un cupo

Las escuelas chárter de NYC en cifras: