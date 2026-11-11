Clima de hoy en Chicago, Illinois para este miércoles 11 de noviembre

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 11 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) y una mínima de 41 grados Fahrenheit (5ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 84 durante el día y del 65 durante la noche. Luego, se prevén más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:35 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:34 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá cielos cubiertos con lloviznas generalizadas. La temperatura máxima estimada será de 46 grados Fahrenheit (8 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 37 (3ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 84% por la mañana, 24% por la tarde y 84% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo impredecible, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima