Emisarios de Trump viajarán a Rusia para reactivar conversaciones con Putin

Los representantes de la administración Trump para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, se trasladarán el jueves a Moscú, Rusia, para sostener un encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, una gira oficial que sep roduce tras la conclusión de las conversaciones tripartitas celebradas en Abu Dabi entre delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

“Steve y yo viajaremos mañana a Moscú para reunirnos con el presidente Putin, repasar los temas tratados hoy e intentar avanzar en algunos de me los asuntos que abordamos”, dijo Kushner, citado por las agencias rusas al finalizar encuentros en los Emiratos Árabes.

El enviado estadounidense detalló el siguiente paso de la gira: “después de eso, volaremos a Dublín y nos reuniremos con el presidente Zelenski para analizar la situación con él y profundizar en algunas de las ideas que hemos planteado aquí hoy”, precisó.

Evaluación de los avances y el rol europeo

Kushner calificó los contactos en Abu Dabi como “bastante complejas” pero “muy sustanciales”, tras reanudarse luego de nueve meses de pausa. Durante la cita con el jefe del Kremlin, la delegación de EE.UU. abordará la inclusión de representantes del continente europeo.

“Uno de los objetivos de la reunión en Moscú será explorar la posibilidad de involucrar a los europeos para que las conversaciones adopten un formato multilateral”, dijo. Asimismo, afirmó: “Estuvimos muy unidos en todas las discusiones que tuvimos”, en referencia a los contactos con socios europeos presentes en la ciudad emiratí.

Ejes de la negociación y acuerdo de prisioneros

En relación con el contenido de las conversaciones, Kushner señaló la delimitación territorial como el punto de mayor complejidad: “hablamos de todos los temas relevantes”, dijo acerca de los contactos en la ciudad árabe. “En algunas áreas observamos puntos en los que es posible llegar a un acuerdo y en otras, se necesitan más debates”, explicó, añadiendo que “la implementación de la seguridad en la posguerra no se producirá hasta que se llegue a un acuerdo sobre los territorios y sobre todas las demás cuestiones bilaterales”.

Kushner confirmó además la concreción de un acuerdo para un intercambio masivo de prisioneros entre las partes. Por su parte, el jefe negociador ruso, Vladímir Medinski, cuestionó el papel de las naciones europeas en Abu Dabi, acusándolas de no presentar “ni una sola iniciativa o propuesta de paz” y de ser “cómplices” de la continuación del conflicto: “Tienen que aprender de los americanos”, en referencia al desempeño de los mediadores de la Casa Blanca.

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