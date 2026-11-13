La FAA suspendió todos los vuelos en Estados Unidos por fallas de comunicación en centros de control aéreo

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos suspendió este viernes todos los vuelos en el país debido a problemas de comunicación en los centros regionales de control del tráfico aéreo, una situación que obligó a detener las operaciones por razones de seguridad.

La medida fue anunciada por la FAA mediante un aviso en el que justificó la suspensión por “circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la falla afecta a los 22 centros regionales de control aéreo encargados de dirigir los aviones durante sus desplazamientos entre aeropuertos del país. Técnicos de la FAA investigan el origen del problema.

Según informó The Associated Press, se trata de la primera suspensión nacional de vuelos desde enero de 2023, cuando una falla en un sistema informático fundamental de la FAA provocó la interrupción de las operaciones aéreas. Antes de ese episodio, una medida de alcance nacional de este tipo se había aplicado después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La interrupción se produce mientras el gobierno estadounidense intenta modernizar la infraestructura tecnológica que utilizan los controladores aéreos. El año pasado, el Congreso aprobó $12,500 millones de dólares para renovar estos sistemas, lo que ha permitido sustituir kilómetros de antiguos cables de cobre por líneas de fibra óptica y comenzar el reemplazo progresivo de equipos de radio en los aeropuertos.

Sin embargo, todavía queda trabajo por completar. Duffy ha señalado que se necesitarán otros $30,000 millones de dólares para terminar la modernización. La Casa Blanca ya comenzó a gestionar ante el Congreso la aprobación de esos recursos.

El problema de este viernes guarda similitudes con una interrupción regional de las comunicaciones del control aéreo registrada en septiembre, que provocó retrasos y complicaciones en cientos de vuelos en el noreste del país, explicó el experto en seguridad aérea Steve Arroyo a AP.

Arroyo, expiloto de United Airlines, señaló que el problema podría estar relacionado con la tecnología obsoleta que todavía utilizan los controladores para comunicarse con las aeronaves.

“Si no tienes esa capacidad, ya sea porque los cables antiguos están deteriorados o por cualquier otra razón, tienes que mantener los aviones en tierra y no ponerlos en el aire, donde corres el riesgo de no poder comunicarte con ellos”, advirtió.

Arroyo también aclaró que la suspensión de este viernes fue distinta a la aplicada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, debido a que en esta ocasión no se ordenó a los aviones que aterrizaran inmediatamente. Además, consideró probable que los pilotos pudieran mantener la comunicación con los controladores en tierra de los aeropuertos.