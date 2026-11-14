Columna de María Marín: No fue casualidad

¿Por qué algunas personas parecen encontrarse con buenas oportunidades constantemente, mientras otras sienten que la mala suerte las persigue?

Hace varias décadas, Richard Wiseman, profesor de psicología de la Universidad de Hertfordshire, se propuso descubrir qué había detrás de eso que llamamos “buena suerte”. Para investigarlo, publicó un anuncio en varios periódicos de Inglaterra buscando personas que se consideraran muy afortunadas y otras que sintieran que la mala suerte siempre las acompañaba. Cientos de hombres y mujeres respondieron.

Después de entrevistarlos y observar sus comportamientos, Wiseman realizó varios experimentos. En uno de ellos les entregó un periódico y les pidió algo muy sencillo: contar cuántas fotografías aparecían en sus páginas. Pero había una sorpresa. En una de las páginas, el profesor había colocado un enorme anuncio de media página que decía: “Dígale al profesor Wiseman que ha visto este anuncio y ganará $50”.

Era prácticamente imposible no verlo… o al menos eso parecía.

La mayoría de las personas que se consideraban desafortunadas pasaron por alto el anuncio. En cambio, quienes decían tener buena suerte lo descubrieron rápidamente. ¿Cómo era posible que unos vieran algo tan evidente y otros ni siquiera lo notaran? Wiseman concluyó que las personas que se consideran desafortunadas tienden a estar más tensas, preocupadas y ansiosas. Y cuando nuestra mente está demasiado ocupada con preocupaciones, nos cuesta más percibir lo inesperado. Nos concentramos tanto en lo que buscamos, en lo que nos falta o en lo que puede salir mal, que podemos dejar pasar oportunidades que están justo frente a nosotros.

Eso fue exactamente lo que ocurrió en el experimento. Mientras algunos estaban concentrados únicamente en contar fotografías, otros fueron capaces de mirar más allá de la tarea y descubrir algo que no estaban buscando.

Muchas veces pensamos que las buenas oportunidades están reservadas para quienes nacieron “con estrella”. Pero tal vez la suerte tenga mucho más que ver con nuestra actitud y con la manera en que miramos lo que sucede a nuestro alrededor. Porque las oportunidades pueden aparecer donde menos las esperamos. La pregunta es: ¿estamos demasiado preocupados para poder verlas?

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