Jonathan Kreiss-Tomkins será el primer gobernador demócrata de Alaska en más de dos décadas

El demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins fue proyectado este sábado como ganador de las elecciones a gobernador de Alaska, con lo que se convertirá en el primer dirigente de su partido en ocupar ese cargo desde 2002. Su victoria se suma a los avances demócratas en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, mientras continúa el conteo de votos para definir la contienda al Senado en ese estado.

Con 96% de las papeletas escrutadas, Kreiss-Tomkins obtiene 50.8% de los votos y supera a los tres candidatos republicanos, que registran 28.1%, 13.6% y 7.2%, respectivamente. Las proyecciones de NBC y Associated Press dieron por ganador al demócrata.

A sus 37 años, Kreiss-Tomkins será el gobernador más joven en la historia de Alaska. Reemplazará al republicano Mike Dunleavy, quien ocupa el cargo desde 2018.

El político, conocido por sus iniciales JKT, fue representante estatal por Sitka, una pequeña comunidad insular de Alaska. Durante su campaña defendió la cooperación entre los partidos y prometió atender los principales problemas de los habitantes del estado.

Kreiss-Tomkins se ha definido como un hombre de centro y recibió el respaldo de tres exgobernadores: uno demócrata, uno republicano y otro independiente. También contó con el apoyo de la senadora republicana Lisa Murkowski.

Entre sus propuestas figuran aumentar el financiamiento de las escuelas públicas, reducir los costos de energía, ampliar la cobertura del programa sanitario Medicaid y proteger la industria pesquera, una de las actividades económicas más importantes de Alaska.

Además, planteó una moratoria para la construcción de nuevos centros de datos hasta que la legislatura estatal establezca regulaciones para ese sector.

Avance demócrata en las elecciones de medio mandato

La victoria de Kreiss-Tomkins eleva a 30 el número de gobernaciones que estarán bajo control demócrata en 2027. El partido logró arrebatar seis estados a los republicanos en los comicios del 3 de noviembre.

En paralelo, la contienda por el Senado de Alaska continúa sin un ganador definido. La demócrata Mary Peltola obtiene 49.8% de los votos y aventaja al senador republicano Dan Sullivan, que registra 46.1%, por una diferencia de aproximadamente 10.400 sufragios, según las proyecciones de NBC con poco más de 96% de las papeletas escrutadas.

El resultado podría conocerse el próximo miércoles debido a las particularidades del proceso de votación y recuento en Alaska. Un demócrata no gana una elección al Senado por ese estado desde 2008.

Mientras se resuelve esa contienda, los demócratas mantienen una mayoría de 55 escaños en la Cámara Alta, incluidos dos independientes, frente a 44 republicanos. El partido opositor arrebató ocho puestos a la formación del presidente Donald Trump en unas elecciones en las que se renovaron 35 de los 100 escaños del Senado.

En la Cámara de Representantes, los demócratas también consolidaron su mayoría con 256 escaños, frente a 170 republicanos, de acuerdo con las proyecciones de NBC. Todavía quedan nueve puestos por adjudicar, pero el resultado supera ampliamente los 218 necesarios para controlar la Cámara.