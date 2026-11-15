Avión de UPS colisiona con uno de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami

Un avión de carga de UPS y una aeronave de pasajeros de Copa Airlines chocaron este sábado en una pista de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami. Según datos proporcionados por funcionarios aeroportuarios y la Administración Federal de Aviación (FAA), el suceso ocurrió aproximadamente a las 9:15 p.m. del sábado.

La colisión involucró a un Boeing 737 de Copa Airlines que se dirigía hacia su puerta de embarque, cuya punta del ala izquierda impactó contra la nariz de un Boeing 767 de UPS que tenía como destino Bogotá, Colombia. Los registros de audio de la torre de control indican que los controladores aéreos habían dado instrucciones a la tripulación de UPS para que cediera el paso a la aeronave de Copa. Tras el impacto, un piloto expresó por radio: “Alguien nos ha golpeado”, informó ABC News.

Atención médica y estado de los pasajeros

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade acudió al lugar del siniestro y atendió a dos personas por lesiones leves, sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario.

En el Boeing 737-800NG de Copa Airlines viajaban 166 pasajeros y seis tripulantes. Mediante un comunicado oficial, la aerolínea detalló que, salvo los dos afectados por “aparentes lesiones leves”, el resto de los ocupantes “se encuentran en buen estado”.

“Copa Airlines lamenta las molestias que este incidente pueda ocasionar a nuestros pasajeros. La seguridad de nuestros pasajeros y tripulación es nuestra máxima prioridad, y cooperaremos con las autoridades en la investigación del incidente”, agregó la compañía.

Por su parte, la empresa de transporte de carga emitió un pronunciamiento firmado por UPS, donde dio detalles sobre la situación de la tripulación.

“Estamos al tanto de un incidente que involucra a una de nuestras aeronaves en tierra en Miami. Nuestra tripulación se encuentra a salvo y estamos comprometidos a colaborar con las autoridades para esclarecer lo sucedido. La seguridad de nuestros empleados y del público es nuestra máxima prioridad.”

Operaciones aeroportuarias e investigación

A pesar de los daños visibles en la parte delantera de las aeronaves documentados en las imágenes del sitio, las operaciones generales de la terminal aérea no se detuvieron. Las autoridades del aeropuerto señalaron que los vuelos programados fueron desviados hacia otras pistas de rodaje disponibles, lo que evitó la paralización de las actividades.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que abrió una investigación formal para determinar las causas exactas del impacto en tierra. Adicionalmente, la entidad federal reportó actualizaciones sobre el tráfico aéreo general, estimando que las operaciones de los vuelos afectados se recuperarían por completo al finalizar el domingo, según las declaraciones del director de la FAA.

Sigue leyendo:

– La Administración Trump señala fallas en sistemas antiguos tras la crisis aérea en Estados Unidos

– J.D. Vance sopesa no aspirar a presidencia de Estados Unidos en 2028 tras derrota electoral

– Así avanza la mayoría demócrata en EE.UU. tras las elecciones de medio mandato