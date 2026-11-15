EE.UU. investiga dos routers tras una falla que provocó miles de cancelaciones de vuelos

Las autoridades de Estados Unidos investigan dos fallas en equipos de telecomunicaciones que provocaron interrupciones en el tráfico aéreo el viernes, mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) trabaja para recuperar la normalidad de las operaciones en los aeropuertos del país.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que los problemas se registraron en dos enrutadores, uno ubicado en El Dorado, Arkansas, y otro en Amarillo, Texas. Ambos equipos están bajo investigación para determinar qué provocó las fallas y si existe una conexión entre los incidentes.

En una entrevista con Margaret Brennan en el programa Face the Nation, Duffy explicó que las autoridades todavía no han establecido el origen del problema. Indicó que los dos routers están en manos de L3Harris, la empresa responsable de operar y mantener la red de telecomunicaciones, mientras que personal de la FAA también participa en las labores de revisión.

El FBI, por su parte, está ofreciendo apoyo en las investigaciones.

“Estamos investigando eso ahora mismo. Tenemos ambos routers con L3Harris, que opera y es propietaria de nuestra red. La FAA también está en el lugar y el FBI está ofreciendo apoyo”, señaló el funcionario.

Duffy indicó que una de las líneas de investigación busca establecer si el incidente estuvo relacionado con los trabajos de instalación realizados por L3Harris, con los propios equipos o con alguna otra falla en la infraestructura.

El secretario aseguró que dará a conocer los resultados cuando las autoridades determinen la causa. “Cuando sepamos cuál fue la causa raíz de este problema, se lo diré a usted y al pueblo estadounidense”, afirmó.

Una actualización de la red precedió a la interrupción

Sobre lo ocurrido en El Dorado, Duffy explicó que el incidente se produjo después de que un proveedor de telecomunicaciones notificara que una antigua línea de cobre ya no podía seguir utilizándose y debía ser sustituida por fibra óptica.

La FAA realizó entonces los trabajos de actualización e instaló nuevos routers. Sin embargo, después de esa intervención comenzó una saturación de la red que obligó a tomar medidas para evitar riesgos en las operaciones aéreas.

El funcionario señaló que la infraestructura de telecomunicaciones de la agencia tiene varias décadas de antigüedad y todavía depende de sistemas que ya fueron sustituidos por tecnologías digitales y fibra óptica en otras instituciones y empresas.

Duffy también respondió a las observaciones del sindicato que representa a los especialistas en seguridad de la aviación, conocido como PASS, que atribuyó el incidente a dos routers propiedad de contratistas y mantenidos por ellos, cuya actualización se realizó durante el día.

El secretario aclaró que ese sindicato trabaja con equipos propiedad de la FAA, como radios y radares, pero no interviene en las redes de telecomunicaciones administradas por contratistas externos.

Explicó que las actualizaciones en instalaciones remotas suelen realizarse durante el día porque históricamente han representado un riesgo bajo. Sin embargo, reconoció que lo ocurrido el viernes obligará a revisar esos procedimientos.

La FAA prevé recuperar la capacidad operativa

La interrupción del viernes obligó a emitir una orden de suspensión de operaciones aéreas (ground stop), una medida que detiene temporalmente los vuelos para proteger la seguridad de las operaciones.

Duffy aseguró que el tráfico aéreo debería recuperar su plena capacidad al cierre del domingo y durante el lunes. No obstante, advirtió que la reanudación de los vuelos requiere tiempo, debido a que los aviones y las tripulaciones quedaron fuera de sus posiciones habituales tras la paralización.

El secretario defendió las inversiones que adelanta la administración de Donald Trump para modernizar la FAA y afirmó que ya se ha sustituido 70% de los cables de cobre por fibra óptica, además de casi 470 radios.

También aseguró que los nuevos radares comenzarán a entregarse en primavera y que todos estarán desplegados antes de finalizar 2028.

Sin embargo, advirtió que los $12.500 millones aprobados por el Congreso no cubren todas las necesidades de modernización de la agencia. Explicó que todavía hacen falta recursos para construir una nueva red de telecomunicaciones y adquirir programas informáticos.