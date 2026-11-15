Juez bloquea cierre del parque en Washington D.C. donde Trump planea construir un campo de golf

Una jueza federal ordenó este sábado que el parque East Potomac de Washington permanezca abierto durante las próximas dos semanas, una medida que frena temporalmente los planes del gobierno de Donald Trump de cerrar este espacio recreativo, que incluye un campo de golf público, a partir del domingo.

La decisión fue tomada por la magistrada Ana Reyes al término de una audiencia. La medida cautelar surge como respuesta a una demanda interpuesta por la organización D.C. Preservation League junto a dos golfistas, quienes argumentan que la administración federal no evaluó debidamente el impacto ambiental y patrimonial de las obras proyectadas.

Argumentos sobre el impacto del cierre y la orden judicial

El juicio comenzó en enero de 2026 debido a la tala de árboles en la zona. Previamente, la jueza ya había paralizado los trabajos hasta el 26 de octubre y posteriormente prohibió la tala de forma indefinida mientras continúe el proceso legal.

“El Departamento del Interior ha pasado de quitar árboles a quitar a la gente”, señaló la jueza en su fallo. “El Gobierno propone cerrar un parque histórico disfrutado a diario por los washingtonianos de todo tipo, indefinidamente. El cierre perjudicaría irreparablemente a los demandantes, que lo usan regularmente para actividades recreativas”.

La jueza también analizó una “directiva” emitida por el mandatario hacia el Departamento del Interior respecto al cierre, determinando que imponía una “obligación jurídica” a dicha agencia sin “admitir” que el propósito real era “empezar el trabajo del rediseño”, reseñó EFE.

Reacción de la administración y planes para el campo de golf

El proyecto para transformar el campo de golf East Potomac Golf Links, ubicado en una isla artificial al sur de la explanada nacional, fue anunciado por Trump en marzo de 2025. El objetivo oficial de la iniciativa es modernizar el predio para que pueda albergar competiciones profesionales de este deporte.

Tras conocerse la resolución judicial, Donald Trump expresó su rechazo a través de su cuenta en la red social Truth Social. En su publicación se refirió al lugar como “trash island” y cuestionó la decisión de la corte: “La jueza Ana Reyes no quiere que arreglemos de forma rápida y económica el campo”, escribió.

A pesar del bloqueo temporal dictado por el tribunal, el mandatario defendió la remodelación y aseguró que el sitio renovado “atraerá el Abierto de Estados Unidos, el Campeonato de la PGA, la Ryder Cup y la Presidents Cup”. Además, prometió a los habitantes de Washington D.C. un descuento del 50% “en todas y cada una de las tarifas”.

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