Venezuela: más de 150 presos políticos militares denuncian violación al debido proceso

Un grupo de más de 150 militares privados de libertad en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda, denunció este sábado una “violación al debido proceso y arbitrariedades judiciales” a través de carta que fue difundida públicamente por la dirigente opositora María Corina Machado, quien exigió justicia para los afectados.

El documento manuscrito expone una “situación de indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica” atribuida a “la inobservancia y violación sistemática” de sus “garantías constitucionales, derechos humanos y del debido proceso”. Entre los casos señalados figuran expedientes que “no cuentan con tribunal de la causa ni destino asignado”, generando un “limbo jurídico”, además de reclusos que continúan encarcelados a pesar de haber cumplido sus condenas.

Los familiares de los presos políticos que se mantienen en huelga de hambre en Ramo Verde me hacen llegar este documento. Por favor, ayúdennos a que el mundo entero sepa lo que ellos están sufriendo.



A estos ciudadanos militares les han violado todos sus derechos humanos y? pic.twitter.com/ckUszKxKVM — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 14, 2026

Medidas de protesta y exigencias institucionales

Ante la “absoluta falta de respuesta institucional, el agotamiento definitivo de las vías ordinarias y la persistente vulneración de derechos procesales”, los firmantes informaron el inicio de una “protesta pacífica y colectiva, garantizando el resguardo y cuidado de las instalaciones” junto con “el respeto moral y físico a los funcionarios que custodian” el recinto carcelario.

Los reclusos indicaron que “esta medida se mantendrá de manera indefinida hasta que se constituyan mesas de trabajo efectivas, verificables y se den respuestas concretas”. Asimismo, plantearon la posibilidad de otorgar la libertad en el exilio para los detenidos por motivos políticos, requiriendo la mediación de Noruega y “demás países”.

Para salvaguardar su integridad física durante la movilización, solicitaron “la presencia, inspección y veeduría de la Defensoría del Pueblo y de los organismos internacionales de protección de derechos humanos, con el objeto de velar y garantizar la vida e integridad personal”.

Difusión de la carta y pronunciamientos

La difusión de la misiva estuvo a cargo de María Corina Machado, quien indicó que recibió el documento a través de familiares de los reclusos políticos en Ramo Verde para que “el mundo entero sepa lo que ellos están sufriendo”.

“A estos ciudadanos militares les han violado todos sus derechos humanos y garantías. Con inmenso coraje han decidido alzar sus voces a través del recurso más extremo: la huelga de hambre. Que este grito de libertad desde allí, aferrados a esa reja, se escuche en el mundo entero. No están solos“, señaló la líder opositora.

Previamente, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó que más de treinta efectivos recluidos en dicho penal cumplieron más de 96 horas en huelga de hambre para demandar sus respectivas liberaciones.

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