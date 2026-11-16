Las especias no solo aportan sabor a tus preparaciones, también tienen beneficios para el buen funcionamiento del organismo. Por ejemplo, especialistas en salud intestinal recomiendan la pimienta negra, cúrcuma, entre otras, para combatir el estreñimiento.

Así que si tienes dificultades para ir al baño, algunos condimentos que probablemente tengas en tu cocina puedan ayudarte, asegura la doctora Sarah Robbins, gastroenteróloga especialista en nutrición y profesora clínica en la Universidad de Calgary.

Según cita el portal TheSkimm, la especialista apunta que la pimienta de cayena y la canela pueden formar parte de una alimentación orientada a favorecer la digestión.

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6 especias que te ayudan a ir al baño

1. Cúrcuma

Contiene curcumina, un compuesto estudiado por sus propiedades antiinflamatorias. El gastroenterólogo Niket Sonpal destaca su relación con el tránsito intestinal y asegura que la consume diariamente “tanto en la cocina, como suplemento”.

Asimismo, un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina (NIH) de Estados Unidos concluyó que el extracto de curcumina (Curcugen) “se asoció con una mayor mejoría en los síntomas digestivos y los niveles de ansiedad en adultos que reportaron molestias digestivas.

2. Pimienta negra

Una de las más populares y versátiles, ideal para añadir en sopas, asados, aderezos, marinar carnes, entre otros. Además, es capaz de estimular la actividad digestiva y la secreción de ácido clorhídrico, según la doctora Sarah Robbins.

Asimismo, tiene propiedades carminativas que pueden ayudar a aliviar la acumulación de gases, la pesadez estomacal y las molestias después de comer.

3. Pimienta de cayena

“La pimienta de cayena es muy beneficiosa para la digestión”, asegura la dietista registrada Alexis Supan para Cleveland Clinic. La especialista explica que esta especia “aumenta la producción de jugos gástricos y enzimas en el estómago, lo que nos ayuda a descomponer los alimentos. Además, podría favorecer el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino.

4. Jengibre

Las infusiones de jengibre son populares por ayudar a fortalecer el sistema inmune, especialmente cuando se acompaña con limón. Sin embargo, también tiene otros beneficios para la salud, especialmente la intestinal.

Esto se debe a que “favorece la motilidad del tracto digestivo, facilitando la evacuación y combatiendo el estreñimiento y la hinchazón”, según explica la doctora Brigitte Zeitlin, dietista registrada y coach de nutrición femenina.

5. Canela

Ideal darle sabor a postres, bebidas y diversas preparaciones, pero también para ayudar a estimular la digestión y aliviar el estreñimiento, según la doctora Sarah Robbins. Sin embargo, esto ocurre cuando se consume en pequeñas cantidades.

Pero cuidado, porque en el caso de consumir grandes cantidades de canela, se podría generar el efecto contrario y provocar estreñimiento. Esto debido a que contiene una sustancia con efecto astringente llamada taninos.

6. Comino

Puede ayudar al estreñimiento ocasional y mejorar el tránsito intestinal. Esto es gracias a que aporta fibra, tiene compuestos como el timol y el cuminaldehído que favorecen la producción de enzimas digestivas y ácidos gástricos y ayuda a expulsar gases.

Aunque cada una de estas especias puede favorecer el sistema digestivo, ninguna reemplaza un tratamiento contra el estreñimiento. Todas funcionan como complemento de una alimentación planteada para favorecer la salud digestiva.

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