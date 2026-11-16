Cuando nace un hermano, muchos niños de más de tres años que ya habían dejado atrás el tetero vuelven a pedirlo, otros empiezan a mojar la cama o a hablar como bebés y los padres se desesperan, preguntándose qué están haciendo mal, pero, detrás de esa aparente regresión, ocurre algo muy simple y es que el hijo mayor acaba de descubrir algo que lo marcará para siempre: el amor de mamá y papá ya no será exclusivo.

Ese amor fue lo primero que tuvimos y la llegada de un hermano revelará que ese afecto también puede dirigirse hacia otra persona. No significa que habrá menos amor, pero sí que algo se ha transformado. Y, aunque el niño todavía no sepa ponerlo en palabras, puede empezar a preguntarse: ¿seguirá habiendo un lugar para mí?

El psiquiatra y psicoanalista británico John Bowlby, padre de la teoría del apego, explicó la importancia de los vínculos tempranos como una base segura desde la que el niño puede explorar el mundo. Sentirse protegido y querido le permite desarrollar confianza y seguridad. Por eso, cuando llega un hermano, algunos niños pueden experimentar la novedad como una amenaza a ese lugar que hasta entonces sentían exclusivamente suyo. Así comienza una de las experiencias más tempranas de competencia afectiva: la rivalidad fraterna.

A lo largo del tiempo, distintos estudios han descrito el llamado “destronamiento del primogénito”: la sensación de perder el lugar privilegiado que se tenía antes de la llegada de otro hijo. También se ha observado cómo los hermanos van construyendo identidades diferentes dentro de la familia: uno puede destacar por sus notas en la escuela, otro por sus habilidades deportivas y otro por su sentido del humor. Cada uno busca, consciente o inconscientemente, una manera de sentirse único. La rivalidad puede empezar con el temor a perder el amor de los padres y alimentarse después de las diferencias, las comparaciones y la necesidad de encontrar un lugar propio.

¿Qué papel tienen los padres en esta competencia? El de espectadores. Los hijos son pares y, naturalmente, van a competir y a compararse entre ellos, eso es inevitable y forma parte de la relación. El problema aparece cuando sienten que también sus padres los comparan y que, en esa evaluación, siempre sale ganando uno.

“Mira a tu hermana, ella sí saca buenas notas” puede parecer una frase inofensiva, incluso una manera de motivar. Sin embargo, el mensaje que recibe el niño puede ser muy distinto: para ser suficiente, tiene que parecerse al otro. La comparación deja de ser una percepción y se convierte en una confirmación de sus temores.

La tarea en casa será otra: ayudar a cada hijo a reconocer y desarrollar sus capacidades y a afianzar su individualidad, sin convertir a sus hermanos en la medida de su valor.

En mi trabajo como terapeuta, recomiendo a los padres que nombren las fortalezas de cada hijo por separado, sin utilizar a uno como parámetro del otro, evitando las etiquetas fijas como “el inteligente”, “la responsable” o “la difícil” porque, aunque parezcan inofensivas, pueden encerrar a cada niño en un papel del que después le resulte difícil salir.

Dedicar tiempo a solas a cada hijo, aunque sean quince minutos al día, puede ayudar a fortalecer ese vínculo individual. Ante los celos, en lugar de castigar la emoción, conviene reconocerla y transmitir seguridad: el corazón de mamá y papá tiene espacio para todos. Y cuando surjan discusiones, en vez de decidir automáticamente quién tiene razón, podemos ayudarlos a escucharse y a encontrar soluciones, interviniendo cuando sea necesario para protegerlos.

Pero no todas las rivalidades se resuelven durante la infancia y en algunos casos los hermanos llegan a la adultez sin haberlas dejado atrás. Las discusiones cambian de escenario, pero conservan la misma carga emocional. Si esto no se trabaja seguirán peleando por un amor que ya no está en juego y hablarán con su hermano desde lo que sintieron de niños.

La competencia entre hermanos puede incomodar, pero también puede enseñarnos a convivir con las diferencias, a defender nuestro espacio y a reconocer que los demás tienen el suyo. Los hermanos suelen ser nuestros primeros compañeros en el aprendizaje de compartir, negociar y resolver conflictos. Más adelante, esas experiencias también pueden influir en la forma en que nos relacionamos con amigos, compañeros de trabajo o parejas. Y quien aprenda en casa a tolerar la comparación y a encontrar su propio lugar llegará mejor preparado a todas esas relaciones.

En Opción Yo trabajamos con miles de personas que han atravesado esta rivalidad. Y ahora te pregunto a ti, que creciste con hermanos, ¿alguna vez sentiste que tenías que competir para ganarte un espacio en tu propia familia? ¿O pudiste descubrir que ese lugar siempre había sido tuyo?

¿Eres hijo único? ¡Nos vemos en la próxima columna!

Terapeuta matrimonial y familiar licenciada y fundadora de Opción Yo, plataforma de bienestar emocional en español. https://opcionyo.com/