La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos realizará este martes 17 de noviembre una prueba nacional de su sistema de alertas de emergencia, que provocará una breve interrupción de la programación de radio y televisión en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El ejercicio está previsto para las 2:20 pm, hora del este (19:20 GMT), y consistirá en la transmisión de un mensaje de prueba a través de emisoras de radio y televisión para comprobar que los medios reciben y retransmiten correctamente las notificaciones oficiales.

FEMA aclaró que el mensaje identificará expresamente que se trata de un simulacro, por lo que los ciudadanos no deberán realizar ninguna acción.

“Durante una emergencia, cada segundo es crucial”, señaló el administrador de la agencia, Cameron Hamilton, en un comunicado. Agregó que este tipo de ejercicios permite detectar y corregir posibles fallas técnicas u operativas antes de que ocurra una situación real.

El Sistema de Alerta de Emergencia es una red nacional de advertencia pública integrada por miles de proveedores de radio, televisión, cable, satélite y servicios de video por línea terrestre.

A través de esta plataforma, el presidente de Estados Unidos puede dirigirse a la población o transmitir información que podría salvar vidas durante una emergencia nacional.

La legislación estadounidense establece que FEMA debe realizar una prueba nacional del sistema de alerta y advertencia pública al menos una vez cada tres años. Estos ejercicios buscan garantizar que la infraestructura funcione correctamente cuando sea necesaria.

En caso de que la prueba no pueda llevarse a cabo este martes 17 de noviembre, la agencia estableció como fecha alternativa el jueves 3 de diciembre de 2026.