La menopausia no sólo transforma el equilibrio hormonal y el bienestar físico y emocional de las mujeres. También deja huellas visibles en la piel. La disminución de estrógeno, que comienza a fluctuar durante la perimenopausia y desciende considerablemente con la llegada de la menopausia, puede provocar resequedad, pérdida de elasticidad, arrugas, sensibilidad y cambios en la textura del rostro.

Aunque estos cambios forman parte del proceso natural de envejecimiento, no significa que las mujeres deban resignarse a ellos. Una rutina de cuidado adecuada, hábitos saludables y determinados tratamientos dermatológicos pueden ayudar a mantener la piel hidratada y mejorar su apariencia.

La doctora Marisa Garshick, dermatóloga certificada, explica cómo influyen las hormonas en la salud de la piel y qué ingredientes, cuidados y procedimientos pueden ayudar durante esta etapa.

¿Cómo afecta la menopausia a la piel y qué papel desempeña el estrógeno?

Durante la perimenopausia, los niveles de estrógeno comienzan a fluctuar y, al llegar a la menopausia, disminuyen significativamente. Esta hormona desempeña un papel importante en el mantenimiento del colágeno, la hidratación y la elasticidad. Su descenso puede provocar mayor resequedad, líneas finas, arrugas y pérdida de firmeza. La piel también puede volverse más delgada y sensible, por lo que es especialmente importante adaptar las rutinas de cuidado.

¿Qué ingredientes deben buscar las mujeres en los productos para la piel durante la menopausia?

Es recomendable elegir ingredientes que ayuden a recuperar la humedad, fortalecer la barrera cutánea y favorecer la producción de colágeno. El ácido hialurónico, la glicerina, las ceramidas y el escualano ayudan a hidratar y nutrir la piel. La niacinamida puede mejorar el enrojecimiento y fortalecer la barrera cutánea. Los retinoides y péptidos ayudan a tratar las líneas finas, la textura irregular y la pérdida de firmeza, mientras que la vitamina C contribuye a mejorar el tono.

Como la piel puede volverse más sensible, conviene tener cuidado con los exfoliantes agresivos, los retinoides de alta concentración y las fragancias, especialmente cuando hay resequedad o irritación.

¿Los cambios hormonales pueden empeorar condiciones existentes o provocar nuevos problemas cutáneos?

Sí. Las fluctuaciones hormonales pueden desencadenar nuevas preocupaciones o agravar condiciones previas. La disminución del estrógeno y la influencia relativa de los andrógenos pueden contribuir al acné adulto. Los sofocos y la mayor sensibilidad también pueden intensificar la rosácea y el enrojecimiento. Algunas mujeres experimentan además manchas, resequedad e irritación porque la barrera de la piel se vuelve más vulnerable. Si estos cambios persisten o resultan molestos, recomiendo consultar con un dermatólogo certificado, ya que existen tratamientos eficaces.

¿En qué consiste cuidar la piel desde adentro hacia afuera?

Siempre enfatizo la importancia de un enfoque integral. Una alimentación equilibrada, rica en antioxidantes, proteínas, vitamina C y ácidos grasos omega-3, puede contribuir a la producción de colágeno y a la salud general de la piel.

Mantenerse hidratada, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente y controlar el estrés también son factores importantes. Algunas mujeres pueden explorar suplementos que contienen EstroG-100, como las cápsulas Qunol Menopause Relief, que están dirigidas a aliviar molestias físicas y emocionales asociadas con la menopausia, incluida la incomodidad de la piel.

¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la menopausia y el envejecimiento de la piel? ¿Qué tratamientos pueden ayudar?

Una de las ideas equivocadas más frecuentes es pensar que los cambios cutáneos relacionados con la menopausia son inevitables y no se pueden mejorar.

Los retinoides, los tratamientos con láser, la microaguja (microneedling) y ciertos procedimientos para tensar la piel pueden mejorar la textura y la firmeza. La terapia hormonal también puede ofrecer beneficios cutáneos en algunas mujeres, aunque no debe recetarse exclusivamente con fines cosméticos.

Además de mantener una buena hidratación, existen procedimientos como SKINVIVE, el primer y único inyectable de microgotas de ácido hialurónico aprobado por la FDA para mejorar la calidad de la piel, específicamente su suavidad e hidratación en las mejillas. Es importante conversar con un dermatólogo sobre los beneficios, las limitaciones y la seguridad de cada alternativa antes de elegir un tratamiento.

El SKINVIVE es el primer y único inyectable de microgotas de ácido hialurónico aprobado por la FDA./Cortesía

Renueva tu piel con SkinMedica

Con la llegada de temperaturas más frescas, el cambio de estación ofrece una buena oportunidad para evaluar las necesidades del rostro y adaptar la rutina de belleza. SkinMedica presenta varias alternativas basadas en la ciencia para ayudar a recuperar el equilibrio y la vitalidad de la piel.

Para reponer la hidratación, la marca propone Barrier Calming Cream ($140), una crema diseñada para ayudar a calmar y fortalecer la barrera cutánea, y HA5 Hydra Collagen Facial Mist with Vegan Collagen ($58), una bruma facial que proporciona hidratación inmediata y duradera.

Quienes buscan combatir los signos visibles del envejecimiento pueden incorporar TNS Advanced+ Serum ($295), formulado para mejorar la apariencia de las líneas finas y las arrugas.

Para tratar los poros obstruidos y los brotes que pueden aparecer después del verano, Pore Purifying Acne Treatment ($88) ofrece una alternativa para recuperar una piel de apariencia más limpia.

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Por otra parte, Even & Correct Advanced Brightening Treatment ($178) y Even & Correct Brightening Treatment Pads ($60) están dirigidos a mejorar la apariencia de las manchas y el tono desigual.

La recomendación es revisar las necesidades de la piel y ajustar los productos de acuerdo con sus cambios, sin olvidar la hidratación y la protección solar durante todo el año. Disponibles en https://www.skinmedica.com.