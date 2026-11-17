El presidente Donald Trump llegó este martes a Filipinas para comenzar una gira oficial por el continente asiático. Su agenda incluye encuentros con autoridades de India y Japón, y reuniones clave en Shenzhen, China, junto a los mandatarios Xi Jinping y Vladímir Putin.

El avión del mandatario tocó tierra cerca de las 5:45 p.m., hora local, en el aeropuerto Ninoy Aquino de Manila. En su viaje le acompañan el secretario de Estado, Marco Rubio, además de los titulares de Tesoro, Scott Bessent, y Comercio, Howard Lutnick. La comitiva filipina recibió a Trump al son de la canción Y.M.C.A. de Village People, previo a su traslado en el helicóptero Marine One.

Actividades oficiales en territorio filipino

Durante su estancia, el dirigente participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y encabezará una reunión con los representantes del Quad, bloque integrado por Japón, India, Australia y Estados Unidos que busca contrarrestar la influencia en el Indopacífico.

Posteriormente, el gobernante firmará un pacto comercial con Tailandia y sostendrá una junta bilateral con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, informó EFE.

Encuentros decisivos en Shenzhen

El foco principal de la gira se trasladará a Shenzhen, China, sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) durante el miércoles y jueves. En dicho espacio, Trump dialogará con mandatarios de Canadá, México, Perú y Chile.

El jueves se llevará a cabo el tercer encuentro bilateral del año con el presidente chino, Xi Jinping. En esta cita se prevé abordar el suministro de tierras raras y las compras de bienes agrícolas estadounidenses. El contexto comercial incluye recientes restricciones de Estados Unidos para impedir que naciones como Singapur funcionen como vías alternas para el envío de microchips avanzados a Pekín, tema que ha provocado discrepancias entre Marco Rubio, Scott Bessent y Howard Lutnick respecto al control de semiconductores.

Asimismo, trascendió que ambos líderes podrían pactar un mecanismo para prevenir incidentes militares en Taiwán, de acuerdo con el South China Morning Post.

Cumbre trilateral con Rusia

Como cierre de las jornadas de alto nivel, se programó una reunión trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y el presidente ruso, Vladímir Putin. El propósito de este encuentro consiste en negociar pactos sobre no proliferación nuclear que incorporen a China junto a las potencias de Estados Unidos y Rusia.

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