Estados Unidos alcanzó este martes un entendimiento con Tailandia para eliminar la totalidad de los aranceles aplicados a mercancías de origen estadounidense, en el marco de las negociaciones para un tratado comercial recíproco.

El anuncio se dio a conocer durante una intervención conjunta realizada en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), desarrollada en la capital filipina. En dicho espacio, el presidente Donald Trump, junto al primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, declaró que “Tailandia eliminará todos los aranceles a las exportaciones estadounidenses”, destacando que esta iniciativa constituía una meta de larga data para Washington.

Nuevos compromisos de importación y compras agrícolas

Como parte de los convenios bilaterales, el gobernante estadounidense detalló que Bangkok asumió el compromiso de comprar bienes agrícolas de Estados Unidos por un monto de $2,600 millones de dólares. Adicionalmente, el pacto contempla la eliminación de barreras comerciales que obstaculizaban la entrada de automóviles, dispositivos médicos, productos avícolas y etanol procedentes del mercado norteamericano.

“Estados Unidos y Tailandia iniciarán ahora los respectivos procedimientos internos necesarios para preparar el ART de cara a su firma y entrada en vigor”, indicó la Casa Blanca.

Por su parte, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, indicó que el entendimiento “abrirá nuevas oportunidades”, mientras que el mandatario estadounidense calificó el pacto como una “victoria increíble” para ambas naciones. Las disposiciones definitivas del tratado de comercio recíproco se concretarán en las semanas siguientes.

Antecedentes y reanudación de las negociaciones

El proceso de diálogo comercial había sido suspendido un año atrás por el gobierno estadounidense a raíz de desacuerdos fronterizos entre Tailandia y Camboya, luego de que Bangkok suspendiera el pacto de paz firmado en octubre de 2025 en Malasia bajo mediación de Washington.

Durante una cena con dignatarios de la ASEAN, el republicano hizo referencia a dicho proceso de pacificación al señalar que “conseguimos un alto el fuego que salvó miles y miles de vidas”.

Tras la reanudación de los contactos bilaterales, la agenda de Estados Unidos priorizó el acceso al sector agropecuario tailandés, las garantías de propiedad intelectual, el comercio digital y las facilidades para la inversión en telecomunicaciones, según reportes del portal The Nation.

Las tarifas aduaneras aplicadas por Washington a los productos tailandeses se fijaron en 36% a mediados de 2025, experimentando reducciones progresivas hasta descender al 12.5% en agosto pasado. Los registros oficiales indican que el intercambio comercial entre ambas naciones totalizó $118,300 millones de dólares durante 2025, registrando un incremento del 34.9% respecto al periodo previo, con un saldo deficitario para Estados Unidos de 71,700 millones de dólares.

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