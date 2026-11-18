Su salud y la de su familia son una prioridad. Por eso, es importante que sepa que el período de inscripción abierta para 2027 de NY State of Health comenzó el 1 de noviembre. NY State of Health es el mercado oficial de seguros médicos del estado de Nueva York. Si actualmente no cuenta con seguro médico, ahora puede obtener cobertura o renovar su plan actual.

Tenga en cuenta que para que su cobertura inicie el 1 de enero de 2027 debe inscribirse antes del 15 de diciembre próximo. Esto es importante para evitar una brecha en la cobertura. Si se inscribe entre el 16 de diciembre de 2026 y el 15 de enero de 2027 la cobertura entrará en vigor el 1 de febrero de 2027. Si lo hace entre el 16 de enero de 2027 y el 31 de enero de 2027 comenzará el 1 de marzo de 2027.

La inscripción está abierta todo el año si es elegible para Medicaid, Child Health Plus o el Essential Plan.

Es primordial informarse sobre los diversos planes que ofrece NY State of Health, el mercado oficial de planes de salud del estado que ofrece un único punto de compra de seguro de salud con y sin subsidio, para revisar cuál es la opción que más se adapta a su presupuesto y necesidades.

En 2027, los neoyorquinos seguirán contando con diversas opciones de planes médicos de calidad al momento de inscribirse. Cada condado ofrece entre dos y cuatro opciones de planes como mínimo. Este año, 11 compañías de seguros ofrecen Planes Médicos Calificados (Qualified Health Plans) y 12 ofrecen el Essential Plan.

NY State of Health ofrece planes de salud calificados en cuatro niveles de cobertura: Platino, Oro, Plata y Bronce. Todos los planes deben incluir diez beneficios de salud esenciales, tales como consultas de atención primaria, servicios de emergencia, servicios de laboratorio y diagnóstico por imágenes, y cobertura de medicamentos recetados, entre otros. Los planes Platino tienen las primas más altas, pero los costos de bolsillo más bajos; por su parte, los planes Bronce tienen las primas más bajas, pero conllevan costos de bolsillo elevados. Los planes Plata estándar, a su vez, pueden ser una buena opción, ya que permiten realizar consultas con un proveedor de atención primaria (PCP) o un especialista sin necesidad de cubrir primero el deducible, aunque es posible que se apliquen copagos en dichas visitas. Esto también abarca las consultas ambulatorias de salud conductual.

Su prima mensual dependerá del plan que elija. Muchas personas reúnen los requisitos para recibir créditos fiscales que reducen los costos mensuales. Estos créditos fiscales se calculan en función de sus ingresos, el tamaño de su hogar y el lugar donde vive.

El Essential Plan sigue ofreciendo cobertura sin prima mensual, sin deducible y con costos compartidos bajos, e incluye beneficios dentales y de la visión para todos los afiliados.

Usted puede comparar las opciones de planes Qualified Health Plan y del Essential Plan de 2027 en https://info.nystateofhealth.ny.gov/2027plans.

NY State of Health cuenta con miles de asistentes de inscripción capacitados para ayudarlo. Ellos ofrecen ayuda gratuita, en su idioma preferido, para ayudarle a encontrar el plan adecuado para usted y brindan toda la ayuda personalizada para la renovación y la inscripción sin cargo alguno.

Los asistentes de inscripción certificados brindan ayuda en aproximadamente 66 idiomas, y el Centro de Atención al Cliente puede ofrecer asistencia en cualquier idioma que hablen los neoyorquinos, incluyendo español con cerca de 525 representantes bilingües de habla hispana disponibles.

Si evalúa inscribirse en un plan de salud, hay tres maneras de hacerlo a través del Mercado:

•Obtenga ayuda gratuita y personalizada; para recibir ayuda, visite:

http://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.

• Llame al Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health al 1-855-355-5777.

• Visite NYStateOfHealth.ny.gov y utilice el chat del sitio web para que lo ayuden a completar su solicitud, disponible durante el horario del Centro de Servicio al Cliente.

El periodo de inscripción abierta para los planes de salud calificados finaliza el 31 de enero de 2027. No lo deje para más tarde. Si pierde este plazo, es posible que pueda inscribirse posteriormente si reúne los requisitos para un periodo de inscripción especial. Ciertos acontecimientos vitales pueden darle derecho a un periodo de inscripción especial. Entre ellos se incluyen: el embarazo; la pérdida de un seguro médico (por motivos distintos a la falta de pago de la prima); el traslado permanente al estado de Nueva York, o una mudanza dentro del estado que le brinde acceso a nuevos planes de salud; el matrimonio o la unión de hecho; el divorcio o la separación legal; y otras circunstancias que cumplan con los requisitos.

Puede obtener más información en https://info.nystateofhealth.ny.gov/SpecialEnrollmentPeriods.

Decídase hoy a obtener su seguro de salud para Ud. y su familia para que en los próximos 365 días tenga la tranquilidad de que están protegidos ante los eventos que requieran atención médica.